Baristi pestati a sangue, riapre il locale ma Mirko dovrà subire un trapianto di cornea

Loiano (Bologna), 19 giugno 2025 – Il bar SottoSopra di Loiano è pronto per rialzare la serranda a dimostrazione del fatto che, quando il coraggio di ripartire vince sulla paura, si può fare qualsiasi cosa. Una storia ancora da riscrivere quella che viene da Loiano. Era la fine di aprile, il 26, quando i due titolari del locale di via Marconi, Giulia e Mirko, erano stati aggrediti da alcuni giovani loianesi con i quali avevano avuto già diversi dissapori dall’apertura del locale, avvenuta pochi mesi prima. Quelli che erano stati piccoli vandalismi si sono trasformati, in un sabato sera di primavera, in una vera e propria aggressione estremamente violenta.

Stando a quanto ricostruito due fratelli, noti in paese, avrebbero dato fastidio ai clienti al SottoSopra e sarebbero stati allontanati. Poco dopo uno dei due avrebbe discusso con Giulia, che era uscita dall’attività per prendere una cosa in macchina. A quel punto, in difesa della fidanzata, si sarebbe frapposto Mirko che è poi stato aggredito dall’altro fratello: calci e pugni in faccia. Mirko ora dovrà sottoporsi a un trapianto di cornea, senza la certezza di recuperare la vista da un occhio, secondo i medici che lo stanno seguendo da allora. Un periodo difficile di paura e smarrimento per la coppia, che non era certa di trovare il modo e la forza per riaprire il locale, dopo quanto avvenuto. Anche perché di questa vile aggressione ad oggi non si capiscono ancora i motivi.

Nella giornata di ieri, però, con il temperamento di una leonessa Giulia ha diffuso l’annuncio ufficiale: “Riapriamo sabato, 21 giugno, ore 16.30. Dopo settimane difficili, finalmente torniamo. Con il cuore pieno di gratitudine e con il sorriso — il nostro sorriso — che ci ha sempre distinti. Come molti di voi sanno, a fine aprile siamo stati colpiti da un episodio che ci ha costretti a chiudere. È stato duro, ma l’affetto che ci avete dimostrato ci ha tenuti in piedi. Ora siamo pronti a ripartire, e vogliamo farlo insieme a voi. Cambieranno tante cose: orari, prezzi, promozioni. Ma una cosa resta: la nostra voglia di accogliervi. Purtroppo Mirko non sarà con noi per un po’, deve affrontare un trapianto importante. Ma chi ci conosce lo sa: il suo spirito è qui, in ogni gesto, in ogni panino, in ogni risata che condivideremo. Torniamo più uniti e più vivi che mai”.

Grande è stata la solidarietà che i loianesi, e i frequentatori del SottoSopra, avevano da subito dimostrato nei confronti dei due giovani imprenditori e tanto l’entusiasmo di ieri, in paese, quando è arrivata l’ufficialità della ripresa dell’attività.