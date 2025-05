Baristi picchiati: "Al paese manca la sua caserma"

Una comunità vicina a Giulia e Mirko, la coppia di giovani, titolari del SottoSopra di Loiano, aggrediti qualche sera fa fuori dal locale da due fratelli che già avevano causato loro problemi. Il primo a parlare, nella mattinata di ieri, dopo che la notizia è emersa sulle pagine di cronaca, il primo cittadino Roberto Serafini: "Alla luce dell’aggressione ai gestori del Pub SottoSopra, avvenuta venerdì scorso, che ha portato al ferimento dei gestori, esprimiamo a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione a Mirko e Giulia".

Serafini, poi, sottolinea i problemi di sicurezza che ci sono, purtroppo da tempo, sul territorio: "La temporanea mancanza della caserma dei carabinieri ha reso il nostro territorio più fragile e più esposto ai malintenzionati, a causa della difficoltà di garantire sicurezza e presidio necessari e per questo vigileremo affinché i lavori di ristrutturazione si concludano nei tempi previsti. I servizi sociali sono informati e attivi e diversi casi sono conosciuti e accompagnati ma questo non basta. Serve una presa di consapevolezza collettiva della evidente emergenza sociale, dove ai fenomeni di bullismo si associano abuso di alcool ed uso di sostanze stupefacenti. È importante che si crei una sinergia fra amministrazione, scuola, famiglie e forze dell’ordine. Invito tutti, quando si verificano episodi non corretti, a comunicarli immediatamente ai carabinieri per fornire quegli elementi necessari ad una maggior vigilanza su persone e luoghi".

I fatti sono ormai noti: i due fratelli erano già stati nel locale più volte e i titolari avevano già subito piccoli vandalismi. Nella serata, poi sfociata nell’aggressione, uno dei due era entrato al bar, pieno di clienti, e aveva iniziato a dare fastidio, motivo per cui era stato allontanato. Lui, il minorenne, e il fratello a quel punto avrebbero aspettato i titolari in zona: strattonato Giulia verso l’orario di chiusura, mentre andava a prendere una giacca in auto, e poi picchiato selvaggiamente Mirko, arrivato in sua difesa. Rischia di perdere la vista da un occhio e la paura per quanto accaduto è tanta. Paura che, come si evince dai commenti sui social, viene condivisa da tanti cittadini: "Questi due ragazzi si conoscono in paese e non è la prima volta che seminano terrore, aggredendo coetanei o creando disordine. Serve una soluzione".

Un altro loianese riflette: "È chiaro che l’atteggiamento di questi giovani d’oggi sia sintomo di un disagio più grande. Vanno aiutati, vanno seguiti dalla famiglia e da persone competenti. Bisogna insegnare come vivere in una società".

