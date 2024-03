Barra: "Claudio dà voce a Lucrezia"

‘Shakespeare 2.0 Lucrezia’ è un manifesto di denuncia, in cui l’attore Claudio Santamaria e la giornalista e scrittrice Francesca Barra raccontano la forza oscura di un predominio, quello dell’uomo sulla donna, nella dimensione dell’alta poesia. A prestare la voce a Lucrezia, sposa di Collatino violentata da Sesto Tarquinio, figlio dell’ultimo re di Roma, è Santamaria. Mentre Francesca Barra riporta la narrazione all’attualità, in un tempo in cui si è ancora quotidianamente costretti a confrontarsi con violenze e sopraffazioni subite delle donne. Lo spettacolo, nato da un’idea di Elena Marazzita, va in scena stasera alle 21 al Teatro Celebrazioni. Sul palco, assieme a Santamaria e Barra (che sono anche marito e moglie), c’è il violinista Davide Alogna, che accompagna il testo con musiche di Bach, Maria Theresia von Paradis, Gluck, Pergolesi ed Eugène Ysaÿe.

Barra, la pièce affronta il tema della violenza di genere e del femminicidio, ai tempi di Lucrezia come ai giorni nostri. Le parole di Shakespeare sono le più efficaci per raccontarlo?

"Shakespeare, che usa una prosa così raffinata, ci aiuta a far rimanere il pubblico a bocca chiusa e non a bocca aperta. Abbiamo condiviso tutti lo strazio per la morte di Elena Cecchettin, per lo stupro di gruppo della ragazza di Palermo e, ancora, delle due cuginette di Caivano. Ma tutte le vicende degli ultimi tempi hanno purtroppo alimentato un dibattito fuori luogo".

In che modo?

"Si analizzava e si pesava ogni dichiarazione, ogni aspetto, quasi come se si volesse mettere sempre in dubbio la parte lesa. Ci siamo interrogati su che cosa potessimo fare noi artisti e comunicatori. Dovevamo contenere il superfluo che si agita quando si commentano i casi di cronaca. Casi che non dovrebbero essere commentati, dovrebbero soltanto essere condannati all’unanimità".

Santamaria presterà la voce a Lucrezia. Perché questa scelta?

"Claudio ha pensato da subito di doversi mettere nei panni di una donna per capire – o per sforzarsi di capire, anche se è impossibile –, lo tsunami che si agita all’interno di una vittima che ha paura, che si sente poco protetta, poco compresa, che si sente giudicata. Tutto quello che vive una donna, oltre alla violenza in sé".

Una rivoluzione che dovrebbe partire dagli uomini?

"Penso che la colpa non sia dei singoli, ma di una rete che ha una maglia troppo larga e non ci protegge. Le periferie hanno troppe carenze di servizi ed è lì che si insinua la criminalità. Chiediamo un’alleanza tra scuola, famiglia, istituzioni e politica. Se viene meno uno di questi fili, la rete non ci protegge più e ci fa cadere".

Com’è andato il lavoro a teatro dato il rapporto di complicità tra lei e Santamaria?

"Ci risulta semplice contaminarci, spesso quando scrivo un testo glielo leggo. Diciamo sempre che questo lavoro è un prolungamento di ciò che poi facciamo nella vita di tutti i giorni".

Che rapporto ha con Bologna? "Bologna è una città a me cara. Ci abitava mia nonna, che è scomparsa a 98 anni dopo il lockdown. Mi lega un cordone ombelicale alle due Torri. Ho sempre trascorso tanto tempo lì, in via Gorizia, durante l’infanzia. Bologna è un prolungamento di casa mia".