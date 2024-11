“Da qui esco solo morto”: barricato in casa a Monterenzio. Ma poi si arrende: arrestato

Monterenzio (Bologna), 1 novembre 2024 - Sono state ore di tensione a Monterenzio, dove un uomo, straniero di 30 anni, si è barricato in casa in frazione Bisano. L’area è stata blindata dalle forze dell’ordine per la sicurezza di tutti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato sottoposto a un divieto di avvicinamento ai familiari per il reato di maltrattamento in famiglia e stalking.

A seguito della violazione del divieto di avvicinamento per il giovane è stato disposto, nei giorni scorsi, un aggravamento della misura cautelare con il trasferimento in carcere. Quando oggi i militari di Monterenzio si sono recati presso la sua abitazione per notificargli l’aggravamento della misura e portarlo in carcere l’uomo si è barricato in casa. “Da qui esco solo morto” ha urlato alle forze dell’ordine dalle finestre di casa. Il soggetto non risultava armato ed era solo in casa: alla fine alcuni militari sono riusciti a entrare nell’appartamento. L’uomo si è alla fine arresto ed è stato arrestato.

Sul posto c’erano le pattuglie della Compagnia di San Lazzaro di Savena, i negoziatori e i militari del nucleo Gis.