Barriere architettoniche a Castel San Pietro: un piano per eliminarle

"L’adozione del Peba (il Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ndr) è una vittoria della città e di tutti i castellani con difficoltà motorie". Esulta il gruppo d’opposizione Prima Castello, che sul tema, ricorda, si impegna da anni. Il piano prevede una ricognizione e mappatura delle barriere presenti sul territorio, prevedendo una classificazioni dei livelli di criticità, in modo da consentire una programmazione degli interventi. "Si tratta soltanto di un primo passo - spiegano Luca Morini e Giovanni Bottiglieri – e per questo non abbasseremo il livello di attenzione nemmeno un istante". Una lunga vicenda, dunque, che giunge al termine (o al suo punto di inizio) con la comunicazione del sindaco Tinti che ha ufficializzato l’avvio dell’iter di affidamento di un unico Peba valido per tutto il territorio comunale.

"Nell’ambito delle dichiarazioni collegate ad una mozione del Gruppo Misto, poi ritirata come richiesto dalla capogruppo Marchetti, quest’ultima ha inoltre ritenuto di suggerire alla Giunta un serrato coinvolgimento sia della commissione Urbanistica che della commissione Lavori Pubblici, durante l’iter di composizione del testo" concludono Morini e Bottiglieri.