Barriere architettoniche: "Gli ostacoli sono tremila". Un piano per superarli

Oggi alle 10, in sala Anziani a Palazzo d’Accursio, il Comune presenterà alla cittadinanza e agli stakeholders il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). La progettazione dedicata a sviluppare l’accessibilità e l’inclusione negli spazi pubblici è stata realizzata dall’amministrazione, Diversity Manager, organizzazioni sindacali e quartieri e ha individuato 3.500 barriere in 178 strade. Costo della programmazione: 72mila euro finanziata a meta dalla Regione. "Siamo partiti dal concreto, dalle linee di tram per evitare di produrre uno strumento obsoleto – spiega Simone Borsari, assessore con delega alla manutenzione e alla pulizia della città –. Il Peba rappresenta un salto in termini di qualità di accessibilità ed è un modo per ottenere finanziamenti di enti terzi nel futuro".

In sostanza, il primo stralcio prevede interventi attorno alle future fermate delle linee verde e rossa. L’obiettivo è di "agevolare i collegamenti fra il treno e i poliambulatori, servizi pubblici, case di quartiere o scuole in un raggio indicativo di 200 metri", continua l’assessore. Marciapiedi danneggiati, assenza di rampe e di segnaletica podotattile o ostacoli sui percorsi dei cittadini, "in tutto sono 100 chilometri di viali che sono stati setacciati", aggiunge Maurizio Ferretti, dirigente dell’ufficio di semplificazione amministrativa.

"Le barriere individuate interessano sia le disabilità motorie che le disabilità cognitive e sensoriali – specifica l’architetto Umberto Casadio, del settore mobilità sostenibile e infrastrutture –. Il 60% di queste barriere sono relativi alla pavimentazione e all’assenza di segnaletica". Le osservazioni saranno presentate durante la conferenza di oggi in presenza del progettista Stefano Maurizio. Queste proposte di miglioramento in materia di accessibilità non sono definitive: "Da oggi e per 30 giorni, i cittadini possono anche condividere le loro richieste di interventi relativi al Peba. Il documento finale sarà arricchito dalle proposte più rilevante", ricorda Borsari. "Perché l’accessibilità va pensata a monte – conclude Roberta Toschi, consigliera delegata alla Disabilità –. Si tratta di una modifica culturale che coinvolge tutti".

