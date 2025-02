Una Bologna senza barriere: ecco il piano per una città accessibile a tutti

Bologna, 22 febbraio 2025 – Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) che punta a sviluppare l’accessibilità e l’inclusione negli spazi pubblici è stato presentato stamattina a organizzazioni sindacali, del terzo settore, consiglieri comunali e presidenti di quartiere. Un piano - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari - che parte da un primo stralcio connesso all’intervento sull’opera principe della città: il tram. Un intervento che renderà accessibili 178 strade (per un totale di circa 100 chilometri di percorsi pedonali) eliminando oltre 3.500 barriere.

Un investimento di oltre 9 milioni di euro che permetterà poi in futuro di avere altri finanziamenti. Il sindaco Matteo Lepore ricorda come il tram porterà un grande cambiamento per il futuro e sarà un simbolo di accessibilità: “E’ un’opera strategica per il Paese che vedrà impiegati nei prossimi giorni mille operai al lavoro sette giorni su sette. E sarà anche più accessibile dei bus, perché più spaziosa all’interno e, viste le rotaie, non ci saranno i tanti scossoni che sono un po’ un deterrente per gli anziani che, magari, ora non si sentono sicuri di prendere il mezzo pubblico”.

Il Peba, continua il primo cittadino, "è un piano concreto e trasparente che mette al centro le persone”. I lavori, come anticipato, s’intrecceranno con i cantieri delle linee rossa e verde del tram, nell’arco di circa 200 metri dalle fermate, e punteranno a eliminare le maggiori criticità dovute alla pavimentazione dei marciapiedi danneggiati e le pendenze dei percorsi pedonali, ad esempio, inserendo rampe e segnaletica per individuare ostacoli. Cittadini e associazioni avranno trenta giorni di tempo per mandare proposte e idee all’amministrazione.