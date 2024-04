Bartolini, ricerca tra suono e musica: "Il primo straniero è dentro di noi"

È l’artista Massimo Bartolini, anche docente di metodologia e tecnica del Contemporaneo alla nostra Accademia di Belle Arti, il protagonista del padiglione Italia della sessantesima Biennale d’Arte di Venezia, con la sua opera installativa ‘Due qui/To Hear’, che non è piaciuta al sindaco della Serenissima, Luigi Brugnaro. Sabato scorso, il primo cittadino di Venezia, durante l’inaugurazione del padiglione e dell’opera con la curatela di Luca Cerizza, ha infatti espresso il suo giudizio – "a me piace il figurativo, spero che il prossimo Padiglione possa essere così" –, in particolare sull’installazione fatta con i tubi Innocenti (a ricreare un labirinto e un giardino all’italiana) permeato dal suono creato dalla musicista bolognese Caterina Barbieri e dall’americana Kali Malone, aggiungendo poi di essere stato rimproverato proprio dall’artista, per aver messo le mani in un catino con acqua, parte dell’installazione che vede anche la collaborazione col compositore e musicista Gavin Bryars, alfiere del minimalismo europeo.

Bartolini, in una sessantesima Biennale estremamente figurativa, il suo progetto artistico rappresenta con pochi altri, una ricerca esplicita sul suono. Come entra nel tema scelto dal direttore Adriano Pedrosa, "Stranieri ovunque"?

"Il nostro straniero non è lontano da noi, anzi, è lo straniero dentro ognuno di noi. È uno straniero che a volte ci parla, ma non si ascolta, perché sembra che venga da qualche altra parte. È quell’altro scontento o troppo contento che è dentro di te. In realtà, quindi, stranieri siamo noi a noi stessi. Poi c’è l’estraneità. La cultura è una gran bella cosa, ma ovviamente separa, perché le culture si sviluppano in maniera diversa a seconda dei luoghi nelle quali sono nate e dove le tradizioni si formano. Ecco che la ricerca di un sentire comune è proprio nel senso in cui ‘sentire’ accomuna. Ci sono tantissime forme d’identità tra culture diverse, ad esempio sugli strumenti musicali".

Il suono di tutte le musiche nella sua opera è il luogo d’incontro?

"L’ascolto è di tutti, ma se ci si sposta un po’ prima che diventi un fatto culturale, siamo di fronte a una piattaforma condivisibile. In questo caso l’uso dell’organo o degli elementi risonanti, come è il pezzo di Gavin Bryars nel giardino delle Vergini, mette in risonanza altre parti al cervello, ma anche le ossa, il corpo. In un certo modo bypassi l’aspetto di trasformazione del sentire in ascoltare e ti fermi al sentire e lì, forse, una piattaforma comune c’è.Una cultura comune, per non sentirsi straniero, è oltre le immagini, perché di fatto le immagini sono enti separatori. La cultura comune sta invece in questa specie di impersonale, di astrazione che tutti condividiamo, ovvero il sentire prima che venga esplicitato".

Crede che tutti riescano a relazionarsi con ‘Due qui/To Hear’? È un’opera molto complessa.

"Non ha idea di quante persone si siano messe a piangere ascoltando la musica per organo e questo mi fa pensare che non abbiamo bisogno di aver studiato per capire un’opera. Poi certo, l’elaborazione di questa esperienza varia da cultura a cultura, è lì il momento nel quale c’è una divisione. Lo sforzo di buona parte dei miei progetti è sempre quello di riuscire a parlare al critico d’arte e a quello che non ha mai visto una mostra in vita sua".