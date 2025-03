Bartolomeo Cesi, il colore della fede

Sarà la mostra del Giubileo. Sarà la mostra della nostra città. ’Dipingere il silenzio: Bartolomeo Cesi nell’età della Controriforma’ è la prima mostra monografica del pittore bolognese (1556 – 1629), importante protagonista della scena artistica cittadina nell’autunno del Rinascimento. L’esposizione annunciata in anteprima, con orgoglio per la rilevanza dell’evento, dalla direttrice dei Musei Civici Comunali d’Arte, Eva Degl’Innocenti, in occasione delle conferenze del ciclo ’Il Genio della Donna’, è promossa dal Comune e dall’Arcidiocesi, con la collaborazione della Pinacoteca Nazionale e dell’Università. Sarà curata dalla storica dell’arte Vera Fortunati, coadiuvata da un importante comitato scientifico.

Le opere saranno esposte in due luoghi: le Collezioni Comunali d’Arte a Palazzo d’Accursio ed il museo Medievale e si spalmeranno in cinque sezioni. La mostra proseguirà ammirando le opere dell’artista, soprattutto a tema religioso, in altre sedi come, per esempio nella chiesa della Certosa, nella cappella di Santa Maria dei Bulgari in Archiginnasio, nella chiesa di San Domenico e quella di Santo Stefano, nonché in aula Prodi in San Giovanni in Monte, a Palazzo Fava e Palazzo Magnani. Il progetto è veramente molto accattivante e vedrà la sua realizzazione verso la fine di novembre 2025 per proseguire nel 2026.

Cesi fin dagli inizi della sua carriera, mostra di praticare, seguendo l’esempio dei giovani Carracci, il disegno dal vero. La sua è una pittura che nasce da lunghe progettazioni che si affidano a bellissime prove grafiche, che saranno esposte in mostra. Artista profondamente religioso, è definito da Francesco Arcangeli "pittore conventuale", perché lavorava soprattutto con importanti ordini religiosi come i benedettini, i domenicani e i certosini; e sempre Arcangeli per questo aspetto, lo paragona, per le tonalità e i panneggi al grande pittore spagnolo Francisco de Zurbarán. La Pala di San Giacomo Maggiore a Bologna ne è un valido esempio. Un altro valore aggiunto del pittore è l’abilità ritrattistica, di cui ’Il ritratto di gentiluomo venticinquenne’ ne è dimostrazione: la mostra mette a confronto questa qualità con Bartolomeo Passerotti e Lavinia Fontana, protagonisti emergenti in questo genere a Bologna.

Ma per concretizzare questo evento occorrono molti fondi. Già qualcosa si è mosso, ma la direttrice Eva degl’Innocenti, in questa occasione ha chiesto una partecipazione fattiva della città, lanciando una raccolta fondi: l’arte è un bene di tutti che arricchisce la mente e l’anima. Si può aderire alla campagna di raccolta fondi attraverso il vantaggioso ‘art bonus’ consultando il sito: https://art bonus.gov.it/190-musei-civici-darte-antica-settore-musei-civici-bologna.html. Esso consente un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato, che può essere anche di poche decine di euro.