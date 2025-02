Basf, nuovo piano di emergenza. Assemblea pubblica per spiegarlo

Illustrazione pubblica, la settimana prossima a Sasso Marconi, per la nuova versione aggiornata del Piano di emergenza esterna del sito produttivo dell’industria chimica della multinazionale Basf a Pontecchio. Lo stabilimento di via Pila occupa attualmente circa 400 persone e rappresenta il più importante sito produttivo in Italia per Basf spa, dedicato principalmente alla produzione di additivi per materie plastiche e prodotti chimici di base.

Per le caratteristiche delle lavorazioni svolte, questo stabilimento rientra tra le industrie che la normativa in vigore considera "a rischio di incidente rilevante". "Per questa particolare tipologia di industrie, è prevista la redazione e il periodico aggiornamento di un Piano di emergenza esterna dove vengono definite le azioni da compiere all’esterno del sito produttivo in caso di incidente e le modalità per informare in modo adeguato la popolazione", spiegano in Comune, dove si precisa che questo Piano è stato recentemente aggiornato dalla Prefettura di Bologna e che il 27 febbraio alle 18 nel Salone delle decorazioni del Borgo di Colle Ameno, sarà presentato a cittadini e imprese. Incontro pubblico che vedrà la partecipazione del sindaco Parmeggiani, degli incaricati della Prefettura, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, di Arpae e della dirigenza di Basf.