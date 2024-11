Basili: "I nuovi colori de L’Amica geniale"

Giancarlo Basili è stato il creatore visivo di tanti film memorabili e con la serie L’Amica geniale, ha fatto il suo debutto nel 2018 in televisione, potendo lavorare a un set incredibile, tra i più grandi d’Europa. Domani alle 20,30 sarà al Modernissimo – la sala della Cineteca che ha riportato visivamente in vita lui nel novembre del 2023 – con la regista Laura Bispuri, Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, per l’anteprima della quarta e ultima stagione ispirata al libro Storia della bambina perduta, che poi dall’11 novembre si vedrà in Rai. Il maestro degli scenografi italiani, classe 1952, racconta di aver ricevuto una proposta importante dalla Hbo, che con la Rai ha prodotto la serie originale, ma di aver declinato l’offerta di trasferirsi a vivere in America, preferendo la sua Bologna, dove arrivò per studiare all’Accademia di Belle Arti.

Giancarlo Basili, perché ha detto di no all’America?

"Perché il cinema in America è un’industria e io, anche sull’esperienza di altri colleghi che hanno rinunciato a trasferirsi Oltreoceano, ho preferito dire di no. Mi piace fare cinema in Italia, poi certo, l’interessamento di HBO mi ha lusingato".

La proposta della serie, invece, la catturò subito?

"È stata la prima volta che mi sono trovato a lavorare in televisione e in realtà, quando Costanzo mi ha chiamato, io non lo conoscevo, ero un po’ titubante. Non avevo mai fatto televisione, non sapevo se sarei stato adatto, venendo io dal cinema d’autore. Lui invece mi ha rassicurato, dicendomi che si sarebbe lavorato come si fa col cinema. Ha sempre avuto questa idea di grande ricostruzione e questo mi è piaciuto".

A lei uno spazio abbandonato da recuperare e dove ricostruire un set piace più di un teatro di posa?

"Non c’è un mio film dove non ci siano posti già esistenti e il fatto di aver trovato la fabbrica abbandonata vicino alla Reggia di Caserta dove abbiamo costruito il set de L’Amica geniale è stato straordinario. Tutto il mio cinema è così, da Nirvana di Salvatores girato dentro alla ex Alfa Romeo di Milano abbandonata da 20 anni a Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, ricostruito in un vecchio collegio abbandonato di Torino, fino anche a Lubo di Giorgio Diritti, con il set in Svizzera e una parte in luoghi chiusi da tanto tempo e adattati per la storia".

Quali progetti dopo L’Amica geniale?

"Mi sono preso del tempo, non ho altri lavori per il momento. Voglio stare un po’ a Bologna, la città che ho scelto, anche se sono stato molto in giro. Voglio stare nella mia casa in campagna a Sacerno, dove ho un terreno, perché le mie origini sono contadine, vengo da un piccolo paese nelle Marche, Montefiore, e queste origini le ho portate anche nella serie, ricostruendo ad esempio la mia scuola che è diventata la scuola di Lila e Lenù".

A Montefiore dell’Aso, invece, ha creato una sorta di museo dell’Amica geniale.

"Ho raccolto qui, in una sala del polo museale di San Francesco, tutti i miei lavori per L’Amica geniale, i bozzetti, la realizzazione del primo grande set dove abbiamo ricostruito il quartiere Luzzati di Napoli per il quale mi sono ispirato alla Guernica di Picasso, con quei toni grigi. Fu una scelta visionaria che esprimeva l’isolamento del rione con attorno tutta campagna e acquitrini. Oggi, con la quarta serie che ci porta negli anni ‘80 e fino al 1994, i colori cambiano, il quartiere è agglomerato, la città è avanzata, è subentrato l’abusivismo, le facciate dei palazzi sono stati colorati individualmente, nonostante i vincoli".