Basilica a prova di sisma. Irrobustita la struttura con 600mila euro dal Pnrr

San Petronio festeggia. Ma non solo per le celebrazioni di ieri per il nostro patrono: in arrivo dal ministero della Cultura, infatti, ci sono 600mila euro destinati alla Basilica di San Petronio.

La chiesa amata dai bolognesi verrà, quindi, messa in sicurezza con interventi di analisi, miglioramento sismico e monitoraggio delle navate e del coperto, annuncia la sottosegretaria leghista alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Un intervento che sarà attuato e diretto dall’Arcidiocesi di Bologna e in grado di ’irrobustire’ la chiesa, con soluzioni innovative studiate a seguito soprattutto del sisma del 2012.

Si prevede, quindi, la messa in sicurezza di elementi strutturali, quali catene nella navata principali e catene e nodi delle capriate, che non svolgono più le loro complete funzioni di presidi antisismici a seguito dell’usura del tempo. Tecnicamente, dettaglia il ministero, i lavori si configurano come un miglioramento sismico che garantirà maggiore sicurezza per la Basilica, la comunità di fedeli e i tanti turisti che ogni giorno visitano uno dei monumenti più importanti della città. Non solo. Tra le motivazioni dei lavori c’è la necessità di portare avanti un rilievo strutturale e architettonico di San Petronio per poi intervenire localmente nelle parti che necessitano di migliorie più immediate, come la navata principale e il sistema del coperto costituito da un imponente sistema di capriate.

Il finanziamento arriva "grazie alla rimodulazione dei fondi Pnrr destinati a torri, campanili e chiese. Da qui, abbiamo incluso una parte di risorse per rispondere alle urgenze di questo importante bene monumentale, vista anche l’attenzione che il ministero da sempre ha per Bologna", spiega Borgonzoni. I 600mila euro saranno, quindi, destinati oltre che alla messa in sicurezza "anche all’attivazione di una stazione di monitoraggio per il controllo statico del bene, così da poter intervenire tempestivamente in caso di tensioni o movimenti anomali", sintetizza la sottosegretaria. Del resto, prosegue Borgonzoni, "San Petronio è un luogo simbolico per tutta la città e per il Paese: rappresenta un capolavoro unico che custodisce al suo interno anche l’unico affresco di Maometto all’Inferno. I bolognesi vogliono bene a San Petronio: è un luogo di collettività forte. Per questo ho voluto, visto che c’è n’è stata la possibilità, riuscire a reperire un finanziamento ad hoc. Non è stato facile e sarebbe stato bello avere un finanziamento più corposo, ma i lavori vanno terminati – come da Pnrr – a giugno 2026 – quindi non c’è tanto tempo".

Le prime analisi della chiesa partiranno a breve e si concluderanno entro l’anno. Nel 2026, invece, cominceranno i lavori veri e propri. I fondi per San Petronio non sono gli unici per le chiese di Bologna, visto che ci sono anche altri due milioni (tra fondi ministeriali e risorse Pnrr) per l’altro nostro gioiello: la Basilica di Santo Stefano. La presentazione ufficiale dei lavori di restyling avverrà a fine mese alla presenza della sottosegretaria alla Cultura e della Curia che attuerà i lavori.

Rosalba Carbutti