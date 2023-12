Basilica di San Petronio. Tornano i ’legni’ di Tiziano Costa che raccontano Bologna

Anche in questo Avvento sono tornate nella Basilica di san Petronio – fino all’Epifania – le opere di Tiziano Costa. Esploratore della storia di Bologna attraverso 200 libri (è autore della collana C’era Bologna, dedicata alla città e al suo territorio) e raffinato incisore, Costa è anche un artista del legno: bolognese doc, cominciò a fare figure di legno a soli cinque anni e non ha ancora smesso dopo circa ottanta. Dice, scherzando, che "da grande" vuole fare lo scultore.

Una "indiscussa qualità artistica", riconosciuta anche da critici del calibro di Vittorio Sgarbi e che si vedrà anche nell’ultima opera ’Bologna ospitale’, esposta in mostra. "Come Basilica di San Petronio siamo molto lieti di ospitare le opere di Tiziano Costa – considera monsignor Andrea Grillenzoni, primicerio della Basilica –. Sono quadri di legno, di grande valore artistico e culturale, che rappresentano la storia di Bologna, delle tradizioni e della ricchezza del suo territorio. Le ospitiamo qui in Basilica, nella casa del Patrono e di tutti i bolognesi". La peculiarità di questi bassorilievi è che la loro policromia è dovuta unicamente all’utilizzo di tante varietà diverse di legno di cui Costa è continuamente alla ricerca.