Più luce alla Basilica di San Luca. E riapre l’Osservatorio

Bologna, 31 ottobre 2025 – Più luce (e, quindi, più bellezza anche di notte) a San Luca. Qui, in uno dei simboli più cari ai bolognesi, alle 18.30 nel Santuario della Beata Vergine di San Luca è stata inaugurato con l’evento “Luce e speranza”, il nuovo impianto di illuminazione della Basilica, alla presenza dell’arcivescovo Matteo Zuppi e con l’introduzione di Stefano Lappi di Hera Bologna.

Ma non solo. Nel corso dell’evento di ieri sono anche stati presentati il restauro dell’Osservatorio meteorologico e sismico “Malvasia”, con l’introduzione di Graziano Ferrari e Andrea Bizzarri dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e anche il progetto “Sosteniamo San Luca”, con l’introduzione di don Alessandro Caspoli, dei Servizi sviluppo e sostenibilità della diocesi. Al termine, anche un intervento musicale a cura del Coro “San Rocco”.

Se la nuova illuminazione permetterà di ammirare anche di notte la bellezza del Santuario di San Luca, non va dimenticata la suggestione del rinnovato Osservatorio meteorologico e sismico “Malvasia”.

“Un’occasione unica per celebrare il legame tra scienza e spiritualità proprio durante l’anno giubilare e in una delle mete dei pellegrinaggi”, ha detto monsignor Remo Resca, rettore del Santuario. Grazie a un lungo lavoro di ricerca e restauro condotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sono stati salvati strumenti scientifici unici che troveranno nuovamente dimora, dopo quasi un secolo, all’interno di alcuni degli spazi che videro lì, originariamente, la loro prima collocazione.

Gli studi sono stati condotti dapprima a Roma e in seguito al laboratorio di restauro dell’Istituto Aldini Valeriani. Tra i pezzi che potranno essere visionati spiccano il celebre Avvisatore Sismico Malvasia e l’Anemografo Denza, strumenti che testimoniano l’eccellenza della ricerca scientifica bolognese e italiana di fine Ottocento. L’Osservatorio, infatti, venne fondato dal Conte Antonio Galeazzo Malvasia dalla Serra e aperto il 14 novembre 1881, a seguito della sequenza sismica che interessò il territorio bolognese nei primi mesi di quell’anno.

La sua inaugurazione vide la presenza di cariche ecclesiastiche, civili e scientifiche dell’epoca e la sua attività proseguì proficuamente fino agli anni Quaranta del Novecento. In seguito, l’Osservatorio venne definitivamente dismesso e molta della strumentazione qui ospitata, a quel tempo tra le più ampie in Italia, andò perduta. L’Osservatorio Malvasia, un pezzo di storia, resterà visitabile nei giorni e negli orari di apertura del Santuario.