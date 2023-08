Basilica vandalizzata Danni a Santo Stefano Denunciato l’autore, un senzatetto di 59 anni

È un cittadino turco di 59 anni, senza fissa dimora e con piccoli precedenti, l’uomo che, la notte tra martedì e mercoledì, intorno all’una, con un punteruolo, ha vandalizzato il portone, da poco restaurato, della basilica di Santo Stefano. L’uomo è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri, che erano intervenuti la stessa sera nella piazza. E ora risponde di danneggiamento aggravato.

I militari del Radiomobile erano stati chiamati da alcuni residenti: l’uomo era stato fermato e identificato poco dopo nelle vicinanze, ma è stato l’esame dei filmati realizzati dagli stessi cittadini a confermare che il cinquantanovenne era lo stesso uomo ripreso nei video. Immortalato mentre colpiva con calci e spallate violenti il portale d’ingresso della basilica, contro cui poi si era accanito, con decine di colpi di punteruolo che avevano scalfito, in più punti, il legno. Da quanto accertato il cinquantanovenne, che l’altra notte era apparso molto agitato e in stato confusionale, non risulterebbe seguito per problemi psichici.

"Il portone era stato restaurato da poco con il contributo di diversi Enti e dell’associazione residenti di piazza Santo Stefano", aveva spiegato subito dopo i fatti frate Francesco Pasero, superiore della basilica, che aveva già annunciato la necessità di "un ulteriore intervento conservativo" per risistemare il portale di legno, bucherellato in più punti. Oltre al portale, scalfito in più punti, è stata danneggiata anche la targa in ottone con le indicazioni degli orari d’ingresso della chiesa. "Nella piazza – aveva detto anche il religioso – c’erano diverse persone che probabilmente non sono intervenute: a intervenire sono stati alcuni residenti della piazza, che ringraziamo".

Il priore, insieme con Letizia Massani, presidente di AssoSantoStefano che tra i primi ha dato l’allarme ai carabinieri e che con le sue urla ha intimato all’uomo di smettere di danneggiare la chiesa, ha subito organizzato un sopralluogo – per una stima dei danni e degli interventi necessari – con il restauratore che l’anno scorso aveva già lavorato alla riqualificazione del portone dell’antica basilica. Era stata proprio AssoSantoStefano a lanciare una raccolta fondi per raccogliere la cifra necessaria alla sistemazione del portone di Santo Stefano, a cui aveva collaborato il professor Federico Capitani, docente di restauro dell’Accademia di Belle Arti.

n. t.