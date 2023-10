Basket, evasione fiscale: "False sponsorizzazioni". L’Olimpia Castello e venti aziende nei guai

False sponsorizzazioni con ricavi non dichiarati per oltre un milione di euro. È questa l’accusa che la Guardia di Finanza rivolge all’Olimpia Castello, società che milita nel campionato di basket interregionale di Serie B. Sotto la lente delle Fiamme Gialle c’è il periodo fiscale che va dal 2017 al 2019 e le accuse riguardano chi, all’epoca, avrebbe commesso gli eventuali illeciti. Si tratta di 23 persone, tutte denunciate, tra dirigenti, iscritti delle società sportive e componenti degli organi di amministrazione, oltre che amministratori delle 20 aziende sponsorizzatrici finite nel mirino, piccole ditte individuali comprese tra Bologna e Imola: nello specifico, un paio del capoluogo emiliano e le altre con sedi tra Castel San Pietro, Imola e Circondario.

Secondo l’accusa, l’Olimpia e le ditte attraverso un sistema di false sponsorizzazioni e con la compiacenza di alcuni giocatori e dirigenti, avrebbe messo in piedi un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Sistema che sarebbe stato coordinato dalla società di basket, mediante la ricezione di denaro fino a quattro volte il reale valore delle sponsorizzazioni effettuate. Poi, tramite rimborsi e stipendi gonfiati di alcuni dirigenti e giocatori compiacenti, tali valori sarebbero stati prelevati in contanti e in parte restituiti agli sponsor. Meccanismo che avrebbe consentito agli sponsor di beneficiare di costi per abbattere il proprio imponibile ai fini delle imposte dirette, con la conseguente evasione delle imposte dovute.

Perciò, non ravvisandosi più il requisito dell’assenza dello scopo di lucro e della finalità di promozione dell’attività sportiva, è stata avviata nei confronti della società di basket la proposta di disconoscimento della natura di ’ente non commerciale’, con il venir meno del conseguente regime di tassazione agevolato previsto per il cosiddetto ’terzo settore’.

Gli accertamenti hanno consentito di ricondurre a tassazione maggiori ricavi per circa 750mila euro, mentre altri 450mila euro di imponibile sono stati contestati alle società sponsor ritenute beneficiarie della frode. Il sistema fraudolento contestato dalle Fiamme Gialle oltre ad avere causato una rilevante evasione fiscale e contributiva, avrebbe altresì comportato un’alterazione delle condizioni di concorrenza, anche in danno delle altre società sportive militanti nella medesima categoria di basket. L’indagine è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Imola, coordinati dalla Procura.

Pronta la replica della società sportiva, tramite il suo presidente Massimo Ramini, assistito dagli avvocati Francesco De Santi e Francesco Vitali: "Al netto della sussistenza di indagini di natura tributaria, in corso da anni e relative alle stagioni pre-pandemia, pertanto cristallizzate in episodi confinati nel passato e di natura meramente cartolarefiscale, l’Asd Olimpia Castello 2010 ha sempre operato secondo l’unica direttrice della promozione della pallacanestro, favorendo le forme di aggregazioni sociali. La mera contestazione di presunte irregolarità fiscali – prosegue il presidente –, tutte ancora da dimostrare e delle quali si discuterà nelle sedi opportune, non giustifica lo stillicidio di illazioni e ingiustificate accuse, del tutto eccessive, lette in queste ore, e che mortificano non tanto di l’Olimpia Castello quanto il mondo che essa rappresenta".