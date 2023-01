Basoli e la Bologna nascosta

Nicoletta

Barberini Mengoli

In questo periodo, se si gira per il centro si notano tanti turisti. È bello e rassicurante vedere ritornare l’interesse per la nostra città, che racchiude delle bellezze artistiche fantastiche, spesso da noi dimenticate, perché ormai abituati a vederle. Grazie ai turisti capita perciò che ci soffermiamo anche noi a guardare un monumento, perché attratti dalla curiosità che loro stessi nutrono. Se ritorniamo col pensiero al passato, ricordiamo che anche Antonio Basoli (Castel Guelfo, 1774 – Bologna, 1848) insigne pittore, amava Bologna al punto che ne ha "fotografato" gli scorci dipingendoli con una discrezione e una sensibilità che ancora oggi apprezziamo. Infatti, è grazie ai suoi dipinti che possiamo riscoprire, e siamo attorno al 1828 1830, gli androni, gli interni delle chiese, le rovine, i cortili, le botteghe, le bettole, tutti luoghi descritti minimamente perché presi dal vero a penna o a matita e poi ultimati in bottega, che era nella sua casa in Borgo della Paglia, oggi via Belle Arti. I fratelli Luigi e Francesco, gli allievi e gli studenti lavoravano a ritmo serrato riversando gli originali nelle incisioni e nelle acquetinte. I dipinti ad olio erano eseguiti solo da Basoli, magari gli allievi potevano aggiungere piccole figure come intermezzo negli spazi. Basoli, nelle sue opere di vedutista, non è mai uscito dal concetto del ‘vero’, fotografandolo o quasi filmandolo come se stesse girando una pellicola densa di particolari familiari, domestici, come un mercato, i temi della vita artigiana con lo sfondo di una Bologna colta e culturalmente progredita. Prima di approdare al vedutismo, Basoli si è dedicato, con successo, alla decorazione degli interni e alla scenografia teatrale. L’artista si è formato all’Accademia e ha stretto grande amicizia col pittore Pelagio Palagi e col conte Ulisse Aldrovandi, mecenate e collezionista. Molti suoi dipinti nelle raccolte della Fondazione Carisbo e all’Accademia delle Belle Arti di Bologna.