Basoli in pietra da risistemare. Nuovo stop in via de’ Carbonesi

Nuova chiusura nelle vie de’ Carbonesi e Barberia. Colpa dei lavori di ripristino dei basoli in pietra, soprattutto nel tratto già chiuso per diversi mesi tra il 2022 e il 2023 proprio per rifare la pavimentazione, con un intervento che allora sollevò non poche polemiche. Oggi la necessità di sistemare i basoli si ripresenta a causa del traffico deviato sull’asse Santo Stefano-Farini-Barberia con il cantiere attorno alla Garisenda. E così il Comune ha deciso di chiudere entrambe le vie da domani fino a domenica 27 aprile sfruttando giorni di mobilità ridotta nelle festività pasquali.

"A causa dell’importante aumento di traffico pesante e delle avverse condizioni meteo che, a partire da maggio 2023, hanno impattato sulle pavimentazioni stradali, i basoli risultano fortemente sollecitati e con disconnessioni puntuali – si legge in una nota –. È indispensabile una manutenzione per evitare di compromettere l’importante investimento sostenuto e prolungarne la tenuta nel tempo. Su questo asse transitano 1.067 corse bus al giorno: 304, cioè le linee 14, 15 e 19, si sono aggiunte a causa delle deviazioni dovute al cantiere Garisenda a partire dall’autunno del 2023".

"La chiusura per una decina di giorni è necessaria per consentire la maturazione dei materiali di allettamento e sigillatura secondo la regola d’arte", prosegue la nota.

Una decisione che non viene digerita da Fratelli d’Italia: "Passa il tempo, ma il problema si ripropone – sferzano i meloniani in Comune –. Ci si chiede come siano stati svolti i lavori, se il problema continua a ripresentarsi. La Giunta, invece di avanzare scuse sull’ecessivo numero di corse del bus provocate dalla scarsa programamzione e dagli eterni cantieri, dovrebbe assumersi la responsabilità di un lavoro di manutenzione che, evidentemente, è stato svolto male".

fra. mor.