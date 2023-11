Bassani (Cisl) suona l’allarme: "La città ci ascolti di più"

Occupazione, industria, politica. Enrico Bassani, segretario generale Cisl area metropolitana, suona alcuni campanelli d’allarme per Bologna. Il primo: l’assenza di amministratori locali a salutare la delegazione Cisl in partenza per la manifestazione a Roma. Che, Bassani, "definisce una pagina grigia".

Si aspettava che Matteo Lepore e gli altri sindaci avrebbero risposto al vostro invito?

"La manifestazione che abbiamo fatto a Roma ha visto una grande partecipazione. E abbiamo lanciato un messaggio importante al governo e alle forze sociali. Avevamo fatto un appello agli amministratori locali per venire a portarci un saluto in stazione. Non sono venuti, mentre venerdì erano in piazza con la fascia tricolore".

Il motivo è che la Cisl non ha partecipato allo sciopero generale di Cgil e Uil?

"Chi indossa la fascia tricolore dovrebbe portare più attenzione a tutti i soggetti presenti nelle società che amministrano. Hanno, invece, usato due pesi a proteste diverse, ma comunque simili".

Quando parla di ’campanelli di allarme’ intende la mancanza di ascolto di sensibilità diverse?

"Direi di sì. L’abbiamo visto anche quando la consigliera comunale Pd, Cristina Ceretti, ha riconsegnato le sue deleghe su famiglia e disabilità. Come ha fatto notare lei con garbo, esiste un pensiero più largo in città che contempla, appunto, sensibilità diverse".

Suona altri campanelli d’allarme sul fronte economico?

"Gli ultimi dati Inps sul primo semestre 2023 parlano chiaro. C’è un decremento di assunzioni in Emilia-Romagna e un lieve aumento a Bologna. Ma, soprattutto, nel nostro capoluogo c’è una flessione del 2% sui contratti a tempo indeterminato (che rappresentano il 18%), mentre crescono di oltre il 6% quelli a termine (che sono il 43,4%). Non sono dati pesantissimi, ma va letto con attenzione l’aumento complessivo di contratti di lavoro di natura non stabile con una flessione ancora più alta su quelli legati alla stagionalità. Non solo. C’è anche un lieve aumento della cassa integrazione".

Ci sono anche le crisi aziendali, come Marelli e La Perla...

"Per Marelli vediamo la luce in fondo al tunnel, per la Perla c’è grande preoccupazione. Questo ci fa suonare l’ennesimo campanello di allarme per la congiuntura economica 2024. Nessun catastrofismo, Bologna è attrattiva, ma va portata nuova manifattura e non guardare solo alla logistica".

Che cosa ne pensa delle infrastrutture in arrivo?

"Affrontare i disagi dei cantieri per Tram e Passante valutando di armonizzare i tempi di vita e lavoro attraverso un tavolo partito prima dell’estate mi pareva un approccio positivo. Non voglio entrare nel merito delle proposte di Ascom, ma segnalo che non c’è stata più alcuna convocazione, mentre sarebbe importante tornare a incontrarci".

L’imprenditrice Valentina Marchesini ha aperto il dibattito sul Marconi, definito non all’altezza. Condivide?

"Se ci sono cose da migliorare ci si siede attorno a un tavolo: la via del dialogo e della contrattazione resta la strada maestra".