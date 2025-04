Bassani, segretario Cisl: "Casa e sicurezza sul lavoro. Le sfide che ci attendono"

Casa, sicurezza sul lavoro, partecipazione, vertenze aziendali. Enrico Bassani è stato riconfermato segretario metropolitano della Cisl. E a fronte di altri quattro anni di lavoro al vertice del sindacato, dettaglia quali saranno sfide e priorità.

Bassani che cosa mette in cima alla sua agenda?

"La fase congressuale è un’ occasione di riflessione sugli anni che abbiamo trascorso, ma anche di progettualità sul futuro della nostra organizzazione sindacale. Ci siamo impegnati per la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, ora approdata in Senato, per continuare su questa strada. E, da subito, la nostra organizzazione si occuperà delle nuvole che sono arrivate da un anno sulla nostra economia locale".

Una crisi, quindi, che prescinde dai dazi?

"Abbiamo avuto un aumento sensibile della cassa integrazione, abbiamo vertenze aziendali che ci preoccupano, ma anche crisi che si sono riaperte. Poi, certo, viste le ultime settimane, non possiamo non ragionare sull’impatto che avranno i dazi sulla nostra economia".

Uno scenario a tinte fosche, a partire dalle crisi di La Perla e Menarini bus?

"Sono vertenze che mi preoccupano, ma il mio timore non riguarda solo singoli casi, ma il quadro economico in generale".

Tra i temi in cima alle priorità c’è quello dell’emergenza abitativa...

"Le tante proposte fatte anche con Yunus e altre associazioni restano in campo. Bene anche la Fondazione per l’abitare lanciata dal Comune: siamo favorevoli. Però ora è necessario procedere a spasso spedito, lavorando insieme. Perché la casa è un’emergenza. E va risolta".

L’altra priorità da affrontare è la sicurezza sul lavoro...

"Abbiamo rilanciato la questione sul piano culturale. Il nostro obiettivo è portarla nelle scuole, per sensibilizzare i ragazzi su un tema che riguarda tutti".

Qual è la vostra proposta?

"Mettersi tutti insieme – parti sociali, sindacali, datoriali, istituzioni – e programmare un modulo formativo di almeno 4 anni da mettere a disposizione di tutte le scuole, elementari, medie, superiori e istituti tecnici. Perché la formazione risulta indispensabile per evitare incidenti".

Che cosa ne pensa delle tragedie di Suviana a Toyota? Nel caso dell’esplosione della centrale idroelettrica non ci sono ancora indagati...

"Si tratta di due casi molto diversi. Come, del resto, quando ci sono incidenti e morti sul lavoro, le situazioni hanno sempre dinamiche differenti. Resta il fatto che dobbiamo dare fiducia alla magistratura in tutte le situazioni. Non spetta a me fare valutazioni sui tempi della giustizia. Quello che possiamo fare è chiedere verità e chiarire quanto accaduto".

Nel 2027 ci saranno le Comunali, visto che lei resterà in carica fino al 2029 che cosa chiede all’amministrazione di oggi e a quella che verrà?

"Noi parliamo a tutte le amministrazioni e chiediamo chiarezza e lealtà. Per quanto ci riguarda, significa essere coerenti con quello che siamo come Cisl. Quindi anche quando siamo stati o saremo critici, lo abbiamo fatto o lo faremo sempre nel merito, senza implicazioni politiche. Per questo chiediamo di essere riconosciuti come sindacato del territorio che abbia la stessa considerazione di tutti gli altri. Preferirei, insomma, che le amministrazioni evitassero di confondere una vicinanza culturale con adesioni formali a iniziative di parte, come già accaduto".