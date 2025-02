Bassi Maestro e il nuovo progetto. North of Loreto

Stasera alle 22 Bassi Maestro, dj e produttore tra i più originali della ‘golden age’ dell’hip hop italiano, presenta a Villa Pini il suo nuovo progetto North of Loreto.

Dal 1988 il suo Press Rewind Studios a Milano è uno dei punti di riferimento per quanto riguarda il mixaggio hip hop. Il suo nuovo progetto North of Loreto segna il distacco di Bassi dalle sonorità più hip hop e downtempo per resettarsi su un percorso dedicato alla musica elettronica e alla riscoperta dei suoni Anni 80 che lo hanno ispirato a inizio carriera. Durante i suoi dj set in vinile, Bassi tiene acceso il dancefloor e regala perle Soul e Funk, rarità Hip Hop e Old School, Breaks e Samples classici nonché una selecta esclusiva di brani Modern Soul e Boogie direttamente dagli Anni ’80 con momenti puramente electro e House.

North of Loreto è un omaggio a NoLo, uno dei quartieri più interessanti della New Milano. A Villa Pini Bassi Maestro porta la sua incandescente musica per ballare insieme ad Alex Fernet, musicista e cantante considerato un talento del nuovo pop italiano.