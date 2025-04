Bassini: "L’essenza del cronista al centro del mio romanzo"

Spesso si scrivono i gialli mettendo al centro delle storie un detective o un giornalista investigativo con tutte le caratteristiche autobiografiche. Per Mauro Bassini, firma storica del Carlino, dove è stato in prima linea con tanti incarichi, da capocronista a vicedirettore e poi anche arguta penna di cronache culinarie, il noir è un piatto che va servito diversamente. Poi certo, tante cose fluiscono dalle esperienze personali, ma il suo protagonista ha voluto che fosse a tutti i costi un personaggio ispirato al migliore cronista bolognese di nera – del Carlino – di tutti i tempi, quando il mestiere di giornalista era ancora ritmato da rituali novecenteschi. Leo Giannini, che lavora all’Emiliano, un giornale che assomiglia molto al Carlino e dove si muovono altri giornalisti profilati ispirandosi a colleghi esistiti realmente, dopo essere "nato" nel precedente romanzo Piombo ai giornalisti, torna con nuovi colpi di scena in Il pesce piccolo (Minerva), che Bassini presenterà oggi alle 18,30 al Grand Hotel Majestic già Baglioni, con ospiti specialissimi.

Bassini, lei si divide tra cibo e giallo, qualche mese fa è uscito Non c’è più gusto, ora Il pesce piccolo. A lei la scrittura piace in due sapori? "Il ’gialletto’ è un divertimento, un passatempo, ed è una sorta di debito di riconoscenza che ho nei confronti di Gianni Leoni, ovvero Leo Giannini, perché per me Gianni è un punto di riferimento meraviglioso, un collega fantastico, un amico, ed è la persona che ho ammirato subito, quasi 50 anni fa, quando cominciavo a provare a fare il giornalista al Carlino, dove ho iniziato a collaborare nel 1977".

Annata caldissima. "Sì, nei mesi più caldi mi sono laureato, in una breve pausa dai casini del marzo ‘77. Mi chiamò il mio relatore, il professor Walter Tega, e mi disse che probabilmente si riusciva a fare una sessione di laurea a metà marzo e incredibilmente mi laureai in filosofia della scienza in una facoltà occupata".

Entra al Carlino e trova Leoni che oggi è il suo ispiratore. "Sì, il maestro dei cronisti di nera, e io rimasi colpito perché vedevo che quando c’era un sequestro di persona, non solo lui scattava immediatamente sul caso, ma veniva tempestato dalle telefonate dei più importanti inviati italiani che poi lo pedinavano. Quando ho scritto Piombo ai giornalisti l’ho avvertito e siamo stati a pranzo un po’ di volte: mi ha raccontato dei casi. Lui è un’antologia di racconti, ha una memoria strepitosa".

Quale particolarità di Leoni ha messo nel suo Giannini? "Gianni ha una capacità unica di partire da un indizio, da un dettaglio, che a noi può apparire irrilevante, per costruire un accaduto misterioso o per smascherare un collega che non vuol far sapere delle cose, magari piccanti. È un detective nato, che spesso è arrivato a risolvere gialli anche complicati prima dei magistrati o della polizia. Un giornalista che veniva chiamato prima che arrivasse la Scientifica sul luogo del delitto. Anche in questo libro inserisco un fatto realmente accaduto alla fine degli anni Settanta, quando lui, avvertito da un poliziotto, va a vedere i ragazzi morti a Monte Donato, una storia vera che è andata esattamente come la racconto, con tutti i particolari incredibili che lui scoprì, con cui Leoni sbugiardò addirittura un magistrato. E la metto assieme a un viaggio che io feci per davvero alle Mauritius, dove Giannini, in vacanza premio, si imbatte in un italiano un po’ strano. Ad un certo punto la vicenda mauritana si intreccia con altri delitti commessi a Bologna, usciti dalla mia fantasia".

Benedetta Cucci