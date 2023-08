"Basta bandierine politiche I ragazzi rimasti ’a spasso’? Solo una levata di scudi"

"Basta bandierine, è ora di soluzioni concrete sull’accoglienza". Parola di Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, referente area metropolitana Bologna.

Torna l’emergenza migranti. E parte lo scontro tra Comune e governo. Chi ha ragione?

"Quando manca un atteggiamento costruttivo di collaborazione le soluzioni non si trovano e intanto il sistema dell’accoglienza e della prima integrazione soffre. Nella logica della sussidiarietà, in Costituzione, sia istituzioni centrali, sia istituzioni locali devono fare la propria parte. E invece terzo settore e società civile si sentono lasciati soli. Le cooperative sociali che si occupano di servizi di accoglienza sono allo stremo. Senza risparmiarsi ce la stanno mettendo tutta con l’obiettivo di tutelare i richiedenti asilo e i rifugiati, adeguando l’organizzazione alle nuove richieste. Non posso credere che dalle istituzioni ci sia una mancanza di senso pratico tale da non individuare risposte veloci".

Il Comune dice di non avere posti per i minori non accompagnati. Da qui, il caso dei 4 giovani stranieri rimasti senza casa...

"Che a Bologna non si trovino 4 posti letto mi sembra una levata di scudi più che una reale insufficienza. Le parole chiave sono pragmatismo e cooperazione, non sembra questa la disposizione né del governo, né del Comune, che appaiono impegnati in tatticismi e ricerca di consenso. Chiediamo a entrambe le parti di dimostrarci che le cose non stanno così, in fretta, perché intanto il sistema soffre".

Tra i temi caldi c’è lo stato d’emergenza che le Regioni a guida Pd non hanno accettato: un errore?

"Se non è stato accettato per motivi ideologici, per evitare di sottolineare la difficoltà davanti agli arrivi, allora è stato un errore. Ma ora non è questo il punto: il punto è trovare le soluzioni, senza lasciare pesare tutta questa crisi sulle spalle degli attori dell’accoglienza e togliendo dalla strada le persone".

Immigrazione, accoglienza, integrazione. Qual è il ruolo delle coop?

"Le coop sociali svolgono egregiamente i servizi di accoglienza, che in più casi poi approdano all’inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di realtà di impegno sociale che non operano per profitto, e che non fanno mai mancare il proprio sostegno operativo: un caposaldo del welfare cittadino che è messo a dura prova. Penso al Consorzio Arcolaio, ad esempio, i cui professionisti stanno lavorando sotto pressione, pur in piena estate. Non ci interessa entrare nell’agone delle accuse politiche, contano le soluzioni sul campo".

Tra i terreni di scontro c’è anche l’alluvione.

"Anche qui non vedo un atteggiamento di cooperazione tra istituzioni. Tutto è incominciato dalla questione della nomina del Commissario. Speravamo che scelto il Commissario la palla passasse dai politici ai tecnici, invece no. Si protraggono questi scambi tra destra di governo e sinistra di territorio che si riducono a tatticismo. Il tessuto produttivo è stanco. E questa non è positivo, in un periodo in cui il costo del denaro cresce e per investire serve quella fiducia che in troppi casi le istituzioni non sanno ispirare".

ros. carb.