"Basta perdite di gas fossile" Flash mob di Legambiente

Si è chiusa a Minerbio, con l’ottava e ultima tappa, ‘C’è puzza di gas. Per il futuro del Pianeta non tapparti il naso’, campagna di informazione e sensibilizzazione promossa da Legambiente e sviluppata con il supporto di Clean Air Task Force "per affrontare il tema dei rischi legati alle perdite e agli sprechi del gas metano disperso direttamente in atmosfera e spingere l’Italia e l’Europa ad approvare norme e regolamenti finalizzati ad azzerare le emissioni".

L’iniziativa, spiega l’associazione ambientalista, "si è aperta con un convegno sulle perdite di gas allo Spazio Cultura Unipol di Bologna e si è conclusa con un flash mob davanti al deposito Snam di Minerbio, punto strategico per la filiera del gas". Quest’ultima tappa, sottolineano da Legambiente, è particolarmente importante, dal momento che "l’Emilia-Romagna è candidata dalla strategia del Governo ad essere uno dei principali hub del gas fossile". La centrale di Minerbio, infatti, "potrebbe vedere un ampliamento della sua funzione con la realizzazione della Rete Adriatica di Snam Massafra-Minerbio, gasdotto che collegherebbe la Puglia e l’Emilia-Romagna".