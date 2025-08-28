Preso a bastonate e accoltellato, sangue e violenza in via Maserati a Bologna

Bologna, 29 agosto 2025 – Lo hanno preso a bastonate, colpendolo in più parti del corpo. E poi, non contenti, hanno estratto un coltello, sfogando così tutta la loro violenza. Fendenti che gli hanno provocato, oltre a molteplici tagli superficiali, due ferite profonde al costato e alla gamba. Tanto gravi, a primo impatto, da richiedere un intervento chirurgico. La vittima, a seguito dell’operazione, è fuori pericolo e l’emergenza è rientrata. Un accoltellamento ha scosso la quiete dello scorso lunedì sera nella zona Fiera. Infatti, in via Maserati, piccola traversa di via Stalingrado e strada che porta al locale notturno Numa, un cittadino gambiano di 33 anni è stato aggredito violentemente.

Tutto è successo al calar del sole, intorno alle 20. Quando la vittima, profilo già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato prima picchiato e poi colpito con un’arma da taglio a seguito di una rissa. Ad aggredirlo con ferocia, due uomini, anche loro stranieri, molto probabilmente nordafricani e indicativamente della stessa età del gambiano.

Ad avviare la macchina dei soccorsi, una segnalazione arrivata al 112: un uomo era stato colpito con dei bastoni e infine aggredito con un coltello. In diverse parti del corpo, numerosi tagli e ferite superficiali. Ma i due aggressori non si sono fermati e hanno continuato ad aggredirlo, utilizzando anche un coltello, provocandogli due tagli profondi al costato e uno alla gamba. Una rissa scaturita da motivi ancora da definire, ma non si esclude la pista della droga e di una resa di conti per questioni di spaccio.

Immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile in via Maserati, da dove i due malviventi si sono dileguati rapidamente. Sul posto, solo il 33enne, che è stato subito trasportata all’ospedale Maggiore per ulteriori accertamenti: la situazione è apparsa critica e, infatti, la vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Dopo l’operazione al costato e alla gamba, l’emergenza è rientrata e ora l’uomo sta bene. Sull’accoltellamento, ora, toccherà ai militari dell’Arma fare chiarezza e individuare i due aggressori: le telecamere sono già al vaglio dei carabinieri, a cui spetta la ricostruzione della vicenda.