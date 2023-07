La lunga battaglia per il Cierrebi di Bologna, raccolte 2.700 firme per riaprirlo

Bologna, 10 luglio 2023 – Più di 2.700 firme per chiedere la riapertura del Cierrebi, il centro sportivo di via Marzabotto chiuso in via definitiva dal settembre 2019. La petizione – consegnata in due tranche – è stata presentata dal comitato ‘Salviamo il Cierrebi’ al sindaco Matteo Lepore e a Lorenzo Cipriani, presidente del quartiere Porto-Saragozza.

"La mobilitazione continuerà – spiega Vincenzo Donati, portavoce del comitato – in attesa di atti concreti da parte della proprietà (il Bologna Fc, ndr ) e del Comune". In assenza di risposte, "porteremo avanti con ancora maggiore energia iniziative politiche e legali per fare valere i diritti dei cittadini".

Il comitato chiede infatti "l’immediata riapertura della parte dell’impianto a totale uso pubblico, costituita dall’area verde e dai tre campi da tennis e polivalenti posti a ovest dell’impianto stesso, in questi anni chiusi indebitamente". Non solo. Si chiede inoltre anche "la riapertura, nei modi possibili, di tutti gli altri impianti sportivi, coperti e scoperti, anch’essi in questi anni chiusi indebitamente". Strutture che, afferma il comitato citando "fonti interne alla proprietà", sarebbero ancora "in buone condizioni, nonostante il colpevole stato di abbandono in cui sono stati lasciati". Una battaglia lunghissima, da parte dei cittadini, per riavere almeno in parte l’uso di una struttura che è sempre stata molto frequentata.

Il Cierrebi, avverte Donati, anche se non di proprietà comunale, è "un impianto privato a uso pubblico, in forza di una convenzione che è parte integrante della delibera del consiglio comunale di approvazione del progetto a suo tempo rilasciato, che stabilisce importanti diritti reali di uso pubblico, totale e/o parziale, che il Comune deve preservare e tutelare a favore dei cittadini. Come peraltro richiamato espressamente nel rogito di acquisto della nuova proprietà". La soluzione migliore, secondo il Comitato, "risulta essere quella del recupero dell’attuale Cierrebi, riaggiornato con eventuale integrazione di nuove attività, come paddel e beach volley. Non certo quella di altri astrusi progetti che ne prevedano la sua demolizione o trasformazione".