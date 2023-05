"Battaglia da fare insieme a livello nazionale"

Assessore Raffaele Donini, il sindaco Lepore è preoccupato per i conti delle Aziende sanitarie. Come risponde?

"Ho sentito più volte il sindaco prima e dopo la Ctss di martedì. Condividiamo la stessa preoccupazione, perché è la Regione che per il terzo anno ripiana il disavanzo delle Aziende. Abbiamo già messo di tasca nostra più di un miliardo di euro per le spese Covid ed energetiche non rimborsate. E la stessa Ctss riconosce che la Regione è intervenuta per ripianare il disavanzo".

Nella lettera si chiede anche attenzione perché gli obiettivi di budget e la riduzione del turn over non ’pesino’ sulle liste di attesa. C’è questo rischio?

"Sappiamo benissimo sia io sia Lepore che la battaglia è da fare a livello nazionale. E la faremo insieme".

Come mai in città solo il Sant’Orsola ha un disavanzo?

"Non tutti i bilanci sono uguali. Io mi sono preoccupato di trovare le risorse a chi non ha potuto chiudere in equilibrio e non certo per cattiva gestione delle risorse".

Arriveranno più finanziamenti al territorio bolognese?

"Bologna ha delle funzioni hub regionali che vanno sostenute e sviluppate. Ce ne sono altre anche in altri territori della regione. L’importante è lavorare insieme come sistema ed evitare una competizione e una conflittualità tra territori. Ancora una volta rispondo che dobbiamo ottenere il giusto finanziamento del fondo sanitario nazionale".

d. b.