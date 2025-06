Battaglia della Secchia rapita, la rievocazione per i 700 anni

"Un anniversario molto importante per Modena e Bologna", così la vice sindaca del Comune di Valsamoggia, Federica Govoni, ha definito la ricorrenza dei 700 anni dalla Battaglia di Zappolino (a destra, la zona dello scontro). Si tenne nel 1325 lo scontro storico tra le milizie Bolognesi e Modenesi, che causò un altissimo numero di vittime. Reso immortale dal poema ’La Secchia Rapita’ di Alessandro Tassoni, l’evento rappresenta l’emblema della rivalità tra i due territori. Una rivalità da tempo superata, come ha sottolineato Mattia Santori, presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena: "In un tempo in cui le guerre contraddistinguono la nostra umanità possiamo gioire del fatto che oggi siamo due territori che collaborano".

Con questa visione è stata organizzata dal Comune di Valsamoggia e dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio, in collaborazione con i Comuni di Bologna e di Modena, una ricca serie di eventi che avranno luogo tra l’estate e l’autunno. L’obiettivo non è quello di celebrare lo scontro, ma di "attualizzarlo per capire cosa significano le guerre futili", ha detto Federica Govoni. L’assessore alla cultura di Valsamoggia Andrea Bertaccini ha dichiarato infatti l’intento di "rileggere i secoli andati in un’ottica di presente e di futuro: non celebrare la guerra ma riflettere su guerra e pace".

Gli eventi operano su due piani: sono rivolti alle istituzioni scolastiche da un lato e alla cittadinanza tutta dall’altro. Per farlo si è compiuta la scelta di non introdurre attività ex novo ma di "tematizzare eventi contenitori che già esistevano sul territorio", ha spiegato Bertaccini. Così prenderanno il via le celebrazioni a partire da Monteveglio, con le Feste da Medioevo dal 6 all’8 giugno, per poi proseguire con la Festa del Vino del 14 giugno, fino ad arrivare alle settimane intorno al 15 novembre nell’ambito di Tartòfla, la Fiera internazionale del tartufo bianco di Savigno.

Gemma Gerevini