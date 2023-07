Battaglia sugli impianti: la Polisportiva vince al Tar

Braccio di ferro ad Anzola tra il Comune e la Polisportiva. Pomo della discordia la gestione degli impianti sportivi. "Abbiamo ritenuto – spiega Ivano Parisini presidente della Polisportiva – che l’amministrazione comunale, con la messa a bando della gestione degli impianti sportivi, non abbia ottemperato agli obblighi di legge. E abbiamo dovuto, nostro malgrado, ricorrere al Tar per far valere le nostre ragioni". Il Tar nei giorni scorsi si è pronunciato accogliendo le motivazioni della Polisportiva. "Il tribunale amministrativo – continua Parisini – ha accolto le nostre motivazioni annullando il bando stesso e prorogando la nostra attività al 31 dicembre del prossimo anno".

Non si fa attendere la replica del sindaco Giampiero Veronesi (nella foto a destra). "Dopo svariati rinnovi alla Polisportiva anzolese – dice il primo cittadino – siamo stati costretti, per legge, a promuovere un bando. La Polisportiva ci aveva peraltro scritto comunicandoci che avrebbe continuato a gestire gli impianti solo fino all’individuazione di un nuovo gestore. Abbiamo quindi avviato la procedura selettiva alla quale la Polisportiva, per motivi che ad oggi non mi sono ancora chiari, non ha però partecipato". Il bando è stato quindi aggiudicato all’unico partecipante: la Polisportiva Real Sala. A quel punto la Polisportiva ha annunciato un ricorso al Tar rivendicando il diritto alla proroga automatica della gestione degli impianti.

"A nostra volta – continua Veronesi – abbiamo chiesto ed ottenuto una sospensiva al Consiglio di stato. Il Tar, nonostante la sospensiva del Consiglio di stato da noi ottenuta, ha però comunque emesso sentenza favorevole alla Polisportiva. Abbiamo quindi proposto ricorso al Consiglio di stato e richiesta nuovamente una sospensiva sulla quale ci sarà la pronuncia a stretto giro". A parere di Veronesi l’offerta sportiva ad Anzola non verrà comunque mai meno, perché chiunque gestirà gli impianti alla fine di questa vicenda, andrà sempre in continuità con l’attività che è stata svolta sino ad oggi e tutto proseguirà regolarmente. "Il bando – precisa infatti Veronesi – riguarda l’affidamento dell’attività gestionale degli impianti sportivi e non dell’attività sportiva, che rimarrà ancora in capo alle singole società sportive che già da molti anni utilizzano quegli stessi impianti".

Pier Luigi Trombetta