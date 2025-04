Battaglie partigiane. Dialogo con l’autore. Claudio Visani

’Sulle vie della Liberazione — Paesaggi della memoria, luoghi della Resistenza’. Nuovo appuntamento del Festival Narrativo del Paesaggio dedicato alla storia e alla memoria del territorio. Oggi, alle 19, presentazione del libro "L’ultima tragica cascina: la guerra contadina nella battaglia partigiana di Fiesso". Dialogo con l’autore Claudio Visani. L’appuntamento è alla Biblioteca comunale Gianni Rodari in via San Donato 74/25, a Granarolo. Un’occasione per riscoprire le storie di Resistenza e per riflettere su libertà e democrazia.