CronacaBatte il grande cuore di Aira. Un van alla Pubblica assistenza
2 nov 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
Batte il grande cuore di Aira. Un van alla Pubblica assistenza

L’associazione contro le malattie autoimmuni in campo per i volontari di San Matteo della Decima.

La consegna del mezzo in piazza Mezzacasa a San Matteo della Decima

La consegna del mezzo in piazza Mezzacasa a San Matteo della Decima

Aira (Associazione italiana ricerca autoimmuni), ha donato un veicolo alla Pubblica assistenza di San Matteo della Decima. "Oltre a fornire un supporto concreto alle attività di trasporto sociale – spiega Aira –, questo dono testimonia il forte legame di solidarietà e collaborazione tra le due associazioni, a favore di chi ha necessità. Il nuovo automezzo andrà a rafforzare un servizio già molto utilizzato e che vede richieste in aumento". Il Centro assistenza San Matteo grazie a 5 mezzi di trasporto e al tempo messo a disposizione da oltre 40 volontari, fornisce servizi di trasporto alle persone anziane, invalide, indigenti o in difficoltà. Persone che non sono in grado di recarsi autonomamente nei poliambulatori o negli ospedali per cure o visite mediche. La consegna del mezzo è avvenuta in piazza Mezzacasa, hanno partecipato Gabriella Candini, referente Aira per l’Emilia-Romagna, Franco Vignocchi, presidente del Centro assistenza di San Matteo insieme ad altri volontari, il sindaco Lorenzo Pellegatti e rappresentanti della compagnia dei carabinieri di Persiceto. Aira è nata a Lodi nel 2005 per dare voce e sostegno a chi convive con malattie autoimmuni e reumatologiche. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato di offrire ascolto, informazione e solidarietà ai malati e alle loro famiglie, creando una comunità in cui nessuno debba sentirsi solo.

p. l. t.

