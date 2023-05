"Batteri in acqua, meglio vaccinarsi"

Proteggersi quando si è a contatto con le acque dell’alluvione che stanno diventando stagnanti e possono contenere virus e batteri. La vaccinazione contro tetano e difterite è consigliata e per agevolarla l’Ausl di Bologna sta valutando l’invio di unità mobili in quelle zone come Budrio e Molinella che sono ancora sott’acqua.

"Con il nostro personale ci siamo già recati nelle aree di Budrio e Molinella per un controllo delle acque potabili e, al momento, non abbiamo riscontrato problemi – sottolinea Paolo Pandolfi (foto), alla guida del Dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl –. Naturalmente siamo in costante contatto con Hera e anche con i Comuni e la Protezione civile ai quali abbiamo fornito consigli sanitari da riferire alla popolazione".

I consigli riguardano l’attenzione da prestare quando si è a contatto con l’acqua alluvionale, ancora ferma in molte zone: "Il tetano è presente in modo naturale nella terra, quindi nel limo – spiega il direttore –. Per questo, soprattutto chi ha escoriazioni nelle mani, nelle braccia, nelle gambe deve stare molto attento e proteggersi con guanti e stivali e, magari, coprire le ferite anche con cerotti idrorepellenti e lavarsi sempre molto bene le mani". Ma il tetano non è l’unico batterio con il quale si può venire a contatto: "C’è anche la leptospirosi che si trasmette all’uomo attraverso i topi: anche in questo caso chi ha ferite si deve proteggere oppure evitare di avere contatti con l’acqua. Per agevolare chi si vuole vaccinare contro tetano e difterite siamo valutando se inviare unità mobili sui territori", afferma Pandolfi.

Monica Raschi