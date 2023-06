Battesimo del fango per il neonato gruppo della protezione civile

Battesimo del fango per la neonata Protezione civile di Monte San Pietro, che pochi giorni fa ha sottoscritto la convenzione con il Comune così da definire i rapporti con l’amministrazione pubblica per i diversi aspetti che attengono al suo funzionamento, dall’uso degli ambienti della futura sede e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Dopo una serie di incontri formativi iniziati già lo scorso anno, sono 40 i volontari che si sono messi a disposizione della comunità per lo svolgimento di funzioni di soccorso e aiuto, in diversi ambiti e presso i tanti borghi e frazioni nelle quali si articola uno dei territori comunali più estesi del bolognese. A coordinare l’azione del gruppo che nelle settimane scorse, con l’infierire del maltempo, ha già messo in campo un prezioso lavoro di pronto intervento e messa in sicurezza, è il presidente Eros Legnani sempre in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale, la Protezione civile di Unione, della Regione e di altri Comuni.

"Potranno portare supporto alla popolazione ed aiutarci a monitorare il nostro vasto e fragile territorio -commenta soddisfatta la sindaca Monica Cinti-. Sono stati di grande importanza anche durante il difficile mese di maggio, grazie ad un patto di collaborazione che avevamo già sottoscritto. Ma ora con la convenzione sottoscritta l’altro pomeriggio nella sala consiliare, potremo fornirli di ulteriori dotazioni tra cui la macchina che vedete in foto ed una sede, che è in via di allestimento. Abbiamo inoltre avviato una raccolta fondi per implementare ulteriormente beni ed attrezzature per il soccorso alla popolazione".

Vista la situazione di emergenza l’incontro pubblico con la consegna delle chiavi della sede e dell’auto in dotazione è stata rinviato a tempi migliori. "Ma già questo passaggio li rende pienamente operativi e questo è un segnale bello per la comunità. Siamo grati a tutti loro. In autunno organizzeremo momento di informazione rivolti alla cittadinanza, perchè la nostra sicurezza passa attraverso la consapevolezza delle situazioni e dei modi più adeguati di comportarsi in contesti emergenziali", aggiunge la sindaca.

g.m.