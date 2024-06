Battistini striglia De Biase dopo l’addio : "Tradisce gli elettori, lasci la commissione"

"Prendo atto della scelta del consigliere De Biase di rinunciare al seggio di Bologna ci piace in Consiglio comunale", dice Fabio Battistini, già candidato sindaco del centrodestra e ora presidente di Bologna ci piace, ma non perdona. Perché, scrive in una nota, Gian Marco De Biase, da ieri nel gruppo Misto a a Palazzo D’Accursio, è "recidivo in materia (abbandonò nel precedente mandato il gruppo di Insieme Bologna in cui fu eletto), rappresenta purtroppo uno di quei casi di tradimento della volontà degli elettori che portano poi i cittadini a non andare a votare. Nello stigmatizzare simili comportamenti alla tarzan, dove ci si aggrappa a qualsiasi liana che la politica offre pur di non perdere anche il più piccolo privilegio, chiedo al consigliere De Biase l’onestà di rinunciare anche alla carica di presidente della prima commissione, nomina politica ma di carattere fiduciario", aggiunge Battistini. De Biase ieri non ha fatto cenno alla commissione, annunciando "di non condividere più le scelte e il modus operandi di Bologna ci piace". Commenta critico anche Andrea Spettoli (ex Insieme Bologna): "Un film già visto".