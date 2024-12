Battles di street dance contro le violenze

Hip-hop e street dance saranno sotto i riflettori questo weekend al Grand Tour Italia. Oggi e domani, a partire dalle 11.30, infiammerà l’edificio di via Paolo Canali lo show finale del circuito nazionale Dance Plus. A sfidarsi per questa terza edizione, gli otto migliori di ogni categoria del ranking Dance Plus. Una classifica elaborata grazie alle 10 tappe che, dalla Lombardia alla Sicilia nel corso del 2024, hanno dato l’opportunità a circa 5.000 ballerini di esprimersi. Sarà quindi presente a Bologna ‘la crème de la crème’ nazionale di questa disciplina.

Quest’anno, l’associazione si rende portavoce della lotta contro la violenza sulle donne e contro il bullismo. "Il hip-hop è una cultura di rispetto mutuale, – spiega Andrea Trombini, consigliere dell’organizzazione –. A Dance Plus, l’inclusione, la condivisione e la formazione sono valori molto importanti". Di fatto, oggi alle 18, "il premio speciale ‘Respect’ , dedicato all’universo femminile over 14 con il contributo della fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, vuole sensibilizzare i più giovani al rispetto della figura femminile senza eccezione alcuna", precisa Riccardo Puglisi, responsabile delle relazioni e affari istituzionali dell’Aps. Inoltre, domani, alle 11.30, il premio speciale ‘FairPlay’, offerto dalla fondazione Carisbo alla categoria Junior della competizione di coreografia di gruppo, è dedicato alla sensibilizzazione sul bullismo. I primi di ogni categoria riceveranno "un contratto di lavoro a Dance Plus per il 2025", perché lo scopo dell’associazione è "dare delle opportunità lavorative", aggiunge Denis Di Pasqua, presidente dell’Aps. Invece per i vincitori minorenni, borse di studio sono previste.

Parallelamente ai diversi battles, ci saranno dei workshop, uno spettacolo della giuria, e talk e interviste nell’Area Bper, partner dell’evento. "Sarà un intrattenimento a non perdere"", afferma Roberta Li Calzi, assessora allo Sport.

Arthur Duquesne