Nel baule quindici chili di hashish: arrestati dopo un inseguimento

Bologna, 17 febbraio 2025 – Trasportavano 15 chili di hashish nel bagagliaio della loro auto. I corrieri della droga, però, mentre percorrevano l'A13, sono finiti nella rete della polizia stradale che, dopo una perquisizione, ha arrestato entrambi con l'accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando gli agenti della sottosezione della polstrada di Altedo, impegnati nei consueti controlli sull'autostrada A13, hanno notato un'auto di piccola cilindrata di colore blu sfrecciare ad alta velocità lungo la carreggiata sud.

Gli agenti si sono subito messi all'inseguimento dell'auto, riuscendo a fermarla, con l’ausilio di una seconda pattuglia, all'altezza dell’area di servizio Bentivoglio Ovest. I poliziotti hanno così provveduto a effettuare la perquisizione del mezzo trovando nel bagagliaio tre grosse scatole di cartone, al cui interno erano nascosti 150 involucri avvolti in plastica con all’interno hashish destinato allo spaccio, per un peso lordo complessivo di 14,95 chili.

Per questo motivo, i due corrieri, entrambi italiani, di 20 e 19 anni, sono stati arrestati con l'accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e portati in carcere in attesa del processo.