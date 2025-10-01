Baumhaus, la nuova cooperativa tra cultura e inclusione

Una nuova cooperativa sociale è nata in città. Baumhaus, questo è il nome della realtà che partirà con le sue attività da domani, con uno spazio che è stata data in comodato d’uso da L’Operosa, società che si occupa di facility management.

Un luogo che per molti anni è stato un semplice archivio ora si riempirà di suoni, attività e forme d’arte. Cultura, formazione e socialità sono tre pilastri della nuova cooperativa che ha trovato casa in via Jacopo Barozzi 3/P, molto vicino alla stazione. "Baumhaus si occupa di formazione e lavora soprattutto con giovani che vengono da situazione di svantaggio socio economico. Lavoriamo anche con persone detenute ed ex detenute – spiega Luca Padova di Baumhaus –. Ci occupiamo di formazione, contrasto alla dispersione scolastica e di orientamento professionale".

Oltre alle attività di formazione, nello spazio si trova anche lo shop mobile della sartoria Gomito a Gomito, realtà solidale che gestisce la sartoria nella sezione penale femminile del carcere della Dozza.

"Finalmente oggi (Gomito a Gomito, ndr) ha un posto dove aprirsi alla città e far vedere i propri prodotti – sottolinea Anna Romani che fa parte del progetto della Dozza e di Baumhaus –. Questa operazione è per noi l’occasione per mettere al centro una delle parole che più ci sta a cuore che è quella della giustizia sociale, di portare un nuovo immaginario, portare bellezza e alzare l’asticella".

Gli spazi, circa 320 metri quadri con un’area esterna, ospiteranno eventi culturali prodotti dalla cooperativa e di altre realtà della città, che avverranno soprattutto nel fine settimana.

Si parte, sempre domani, con talk di presentazione del progetto alla città e concerti live, come quello quello di Tare in programma venerdì alle 20 e 30, per chiudersi sabato 4 ottobre alle 21 e 30 con i dj set di Ssaramood, Lorenzo BITW e Deda.

Claudia Balbi