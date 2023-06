Bazzanese, dov’è morta Daria Teodora Rotaru già 4 vittime

Zola Predosa (Bologna), 9 giugno 2023 – Troppi morti su quel tratto di Nuova Bazzanese. Dura legge dei numeri che in quei 200 metri di strada statale 569 in vent’anni ha collezionato quattro incidenti mortali.

Una statistica che esce all’indomani della morte di Daria Teodora Rotaru, la diciannovenne di famiglia romena, deceduta sul colpo nell’incidente stradale accaduto l’altra notte sulla Nuova Bazzanese, a Zola Predosa. Uno schianto avvenuto intorno all’una e mezza di mercoledì, proprio a ridosso dell’uscita di Ponte Ronca secondo una dinamica non ancora chiarita e che è all’esame degli inquirenti. Una carambola tutta al femminile perché oltre alla vittima sono tutte donne le altre tre ferite ancora ricoverate all’ospedale Maggiore di Bologna. Nessuna di esse è in pericolo di vita ed è possibile che dalle loro testimonianze possano emergere gli elementi utili per stabilire eventuali responsabilità da inserire nel fascicolo di indagine per il reato di omicidio stradale che con ogni probabilità verrà aperto dalla Procura a seguito del decesso di Daria Teodora, che rientrava a casa dopo una serata trascorsa con amici a Calcara, e che all’una e mezza di notte ha trovato la morte sullo stradone per Casalecchio, diretta a casa della madre.

Mercoledì mattina i genitori della ragazza erano all’obitorio per il triste adempimento del riconoscimento della salma ed intorno a loro si sono stretti i parenti e gli amici, una cerchia famigliare che vive nel massimo riserbo un dolore indicibile per la scomparsa della figlia che viene descritta come solare, piena di vita e gentile, ad iniziare da chi l’ha frequentata a scuola, all’Itis Belluzzi, e conosciuta nel negozio di abbigliamento dove lavorava da pochi mesi come commessa.

"Tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Daria Teodora che deve affrontare un lutto grandissimo" ha commentato ieri il sindaco Davide Dall’Omo informato dai carabinieri di quanto accaduto nel tratto zolese dell’arteria di grande scorrimento gestita da Anas. Poche settimane fa a venti metri di distanza dal punto dell’impatto un camion aveva invaso la corsia opposta e solo la prontezza di riflessi dell’auto che andava in direzione opposta aveva evitato il peggio.

"Mi dicono dalla polizia locale e anche dai carabinieri che in questo breve tratto si sono verificati una serie di incidenti con esito mortale che deve farci riflettere sull’opportunità di mettere in campo provvedimenti tali da mettere fine a questa strage. Tecnicamente non so dire quali, ma al di là dei comportamenti dei singoli va esaminata la situazione e valutati interventi", aggiunge Dall’Omo.