Bazzanese, un altro scontro: ferite due donne

Un altro incidente, l’ennesimo, sulle strade della provincia. Ieri, intorno alle 15.20, due auto si sono scontrate all’altezza di via Galvana, a Bazzano. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano e Zola Predosa, e la polizia municipale del comune di Castelfranco Emilia che si sta occupando dei rilievi del caso. Secondo una prima e parziale ricostruzione, le auto si sono scontrate per cause ancora da accertare e una delle due conducenti è rimasta incastrata all’interno della vettura. Alla guida dei veicoli c’erano due donne, una ventenne e una trentaduenne: la prima è stata portata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle ferite riportate. Soccorsa subito dopo lo schianto dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, si trova attualmente al Pronto soccorso ortopedico del nosocomio bolognese. La 32enne, invece, non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Vignola. Solo tre giorni fa, sulla Nuova Bazzanese, si erano verificati altri due incidenti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Nel secondo scontro, che ha visto coinvolti un’auto e una moto, il centauro dopo la caduta ha invaso la corsia opposta con il mezzo che ha strisciato per alcune decine di metri sull’asfalto. Solo qualche settimana fa, all’inizio di novembre, una ragazza di 19 anni aveva perso la vita a seguito di un tragico incidente sulla Bazzanese.