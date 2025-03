Bazzano e Savigno, scatta la festa nei centri storici

Doppio appuntamento col carnevale oggi in Valsamoggia, coi carri che sfilano con la maschera di Pirmati nel centro di Savigno. E nel pomeriggio dalle 14,30 col corteo mascherato e il lancio di doni dai carri nel centro di Bazzano, dove si celebra la giornata finale dell’edizione 60 dello storico carnevale dei bambini, con la sosta in piazza per l’atteso discorso di Barbazecch. La festa poi continua nel parco parrocchiale in Rocca invece che nel cortile della scuola materna interessata da lavori.