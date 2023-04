Bazzano-Monteveglio, ecco la pista ciclabile

Cerimonia commovente, l’altra mattina nella piazza di Monteveglio, per la dedicazione della pista ciclabile che collega con un tracciato in sede propria il centro di questo paese con quello di Bazzano e la scopertura di un originale monumento dedicato alle staffette partigiane. Si tratta della figura stilizzata di una donna che conduce a mano una bicicletta disegnata dall’illustratore e autore di graphic novel Matteo Matteucci e realizzata dall’artigiano Mauro Gherardi. La regia dell’operazione di ricordo è Doriano Depietri, segretario Anpi di Bazzano, che sottolinea la volontà di ricordare e omaggiare queste "donne che hanno combattuto e lottato, che con audacia e a volte anche all’incoscienza dovuta alla loro giovane età, hanno svolto un ruolo determinante nella lotta di liberazione". Fra esse, presente alla cerimonia, la signora Maria Marcaccini, staffetta partigiana col nome di battaglia ‘Mara’. Il progetto dell’opera è di Matteo Matteucci, che è anche docente di discipline pittoriche al liceo artistico Arcangeli, il quale racconta la genesi e lo sviluppo del progetto di arte e memoria: "L’amico Doriano me ne parla e mi chiede di realizzare qualche bozzetto e così si arriva ad una figura di metallo, geometrica, composta da linee essenziali, ispirate tra le altre cose dalle marionette futuriste di Fortunato Depero, degli anni Venti, artista da me amato". Dai bozzetti arriva il contatto con un artigiano avvezzo a trasformare le idee di artista in manufatti realizzati a regola d’arte e la squadra della staffetta si completa con Mauro Gherardi, che fu anche consigliere comunale: "L’opera è stata realizzata con materiali diversi: la base in ferro, che è stato arrugginito, la gonna in acciaio, il mantello in ottone, il sellino in alluminio, il copricapo in rete di ottone e la borsa in acciaio inox satinato e dorato intrecciati a mano".

Alla cerimonia ha partecipato il sindaco Ruscigno, l’assessora di Pilato e il presidente del consiglio comunale Grasselli: "Alle staffette partigiane, donne che in sella alle loro biciclette hanno svolto un ruolo fondamentale nella Resistenza, vengono dedicate la ciclopedonale tra le municipalità di Bazzano e Monteveglio e ciò a seguito a due deliberazioni dei consigli di municipio di Bazzano e Monteveglio" ha detto Grasselli mentre il sindaco Ruscigno ha notato che "l’opera è posizionata in un luogo in cui potranno goderne i cicloturisti ma anche chi passeggia per le strade del centro".

g.m.