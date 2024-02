Bazzano, Savigno e Sasso Marconi. Carri e maschere invadono le piazze

Seconda sfilata del Carnevale dei bambini a Bazzano, carri mascherati di Sasso e carnevale di pupazzi a Savigno. Si prepara una domenica di festa fra Reno e Samoggia con le Pro loco, le parrocchie e i comitati carnevaleschi all’opera per garantire musica. Si inizia alle 14 con i carri in strada e la polenta nei paioli a Sasso Marconi con la regia della Pro Loco. Da non perdere i carri classici del gruppo Mieti Trebbia/Festa della Birra e delle associazioni Tractor Sdaz/Antico Mondo Contadino, i carri dell’Asilo Grimaldi, dell’associazione "Senza il Banco" e quello realizzato da Pro Loco. Alle 17 la festa si sposta nel piazzale del Mercato, e prosegue fino a sera con polenta e birra per tutti.

A Savigno l’associazione Terra Magica è pronta a mettere in strada i suoi carri colorati trainati dai trattori che ad iniziare dalle 14,30 dal capannone della zona industriale percorreranno un itinerario che tocca la piazza, l’ex municipio e le vie commerciali del centro, fino alle scuole. Carnevale ricco, con lancio di peluches e palloni, gastronomia tipica e spettacolo delle fruste infuocate. Lancio di ‘dobloni’ da parte della maschera Pirmatì che percorre la via Marconi sulla carrozza scoperta. A Savigno la sfilata verrà ripetuta anche domenica prossima. Protagonista la coppia di Barbazech e consorte invece a Bazzano dove alle 14,30 prende il via la seconda domenica del carnevale dei bambini con il corteo di carri e maschere che col trenino convergono prima nella piazza Garibaldi dove si attende il discorso dal balcone, per poi dirigersi verso l’asilo parrocchiale dove sono aperti i punti di ristoro, i giochi e le lotterie di sostegno alla scuola.

g.m.