B&B illegale in centro a Bologna, il Questore dispone la sospensione dell'attività

Senza autorizzazione, avevano allestito un b&b illegale nell’appartamento in pieno centro, in via del Carro. Dove, tra l’altro, le generalità degli ospiti non venivano neppure inviate, come la legge impone, alla Questura. All’esito di più controlli effettuati dalla Squadra Investigativa della Polizia Amministrativa, il questore Isabella Fusiello ha disposto quindi la sospensione dell’attività ricettiva per 15 giorni. Nell’attesa, ci si augura, che i gestori mettano in regola la struttura. I controlli della Pas sono stati effettuati il 7 e il 10 luglio scorsi. Nello specifico, durante il primo passaggio è emerso che i locali dell’appartamento venivano utilizzati per fornire alloggio ad alcuni ospiti senza autorizzazione.

Successivamente, il 10 luglio, nell’ambito di un ulteriore controllo gli operatori di polizia constatavano nuovamente la presenza all’interno dell’immobile di alcuni ospiti e la contestuale assenza della comunicazione degli stessi alla Questura, in violazione della normativa. Una condotta pericolosa, perché in più occasioni relative ad altre strutture è risultata una copertura per bande di rapinatori e delinquenti in transito in città.

All’esito dei successivi ed immediati accertamenti, il Questore ha quindi disposto il provvedimento di sospensione immediata delle attività per un periodo di 15 giorni a partire da giovedì scorso.