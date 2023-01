Bbs e le 100 migliori startup Confronto con le imprese

Più di cento startup e 400 studenti (ed ex studenti) hanno partecipato alla settima edizione dello StartUp Ecosystem Day di Bologna Business School (Bbs).

Giovedì, entrando a Villa Guastavillani, fanno sapere gli organizzatori, "si aveva l’impressione di essere in un suk del futuro".

Centinaia di giovani si sono confrontati di fronte agli stand delle startup che presentavano i propri prodotti e le proprie demo "in quello che è ormai un appuntamento annuale tra i più seguiti dalla community locale della nuova imprenditorialità".

L’idea alla base dell’iniziativa consiste nella creazione di un ecosistema che permetta di promuovere una nuova visione d’impresa, una trasformazione culturale che coinvolga anche istituzioni e aziende, con la convinzione che i modelli di business innovativi riescano a svilupparsi solo in un contesto di forte contaminazione.

"Con questa giornata di incontri – spiega spiega Riccardo Fini, direttore dell’Entrepreneurship Hub di Bbs – vogliamo favorire l’interazione fra i migliori startupper e gli studenti del business network" della scuola, "per potenziare ancora di più l’ecosistema dell’innovazione nazionale".

La scuola, si legge in una nota della Bbs, "rappresenta un luogo di incontro in cui studio e imprenditorialità giocano sullo stesso terreno: non solo fare nascere sinergie e promuovere collaborazioni, ma anche suscitare interesse verso idee e tecnologie pronte per essere commercializzate".

In questo modo Bologna Business School "diventa un hub per l’imprenditorialità innovativa dall’alto potenziale, coinvolgendo in modo attivo nell’evento investitori, manager e imprenditori del proprio business network".

Questa iniziativa "rispecchia profondamente l’identità di Bologna Business School, offrendo un contesto di incontro e collaborazione", afferma il Dean Max Bergami. Da sempre la Bbs "si muove nella direzione dell’interdisciplinarietà e del rapporto tra università e impresa perché fedele al suo ruolo di servizio alla comunità economica. La parola comunità per noi ha un significato importante perché Bbs intende consolidare quell’intreccio di relazioni creative che danno solidità al nostro tessuto economico, ricordandosi che per andare lontano serve essere insieme".

red. cro.