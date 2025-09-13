"Bbs, ecco la scuola del nuovo millennio"

Con il tradizionale lancio del tocco, Bologna celebra i ‘suoi’ studenti eccellenti. Lo fa nella piazza centrale della città, luogo in cui va in scena il Graduation day della Bologna business school, arrivata al 25esimo anno di attività, con ottocento studenti da 61 Paesi che festeggiano la conclusione dei percorsi di master ed executive master. Alla cerimonia hanno preso parte il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, Max Bergami dean della Bbs, Eric Cornuel presidente di Efmd Global, Paola Giuri, docente di Management dell’Alma mater, e Romano Prodi. Ospite d’eccezione il ceo della Formula Uno, Stefano Domenicali, che ha tenuto il discorso conclusivo e al quale è stato conferito il Sigillum Magnum d’Ateneo.

Nel corso dell’evento l’ex premier Prodi ha invitato gli studenti a coltivare, in tempi di intelligenza artificiale, "l’intelligenza solidale" e a "non perdere il gusto del nuovo. Quando tutto cambia, dobbiamo cambiare anche noi. E dobbiamo continuare a imparare. In questa piazza siamo tutti apprendisti". E ancora. "Auguro il meglio agli studenti qui presenti – ha detto –, lasciatevi guidare dalla speranza e non dalla paura, approcciatevi alle difficoltà con coraggio e responsabilità e siate sempre curiosi, perché non si smette mai di imparare".

Domenicali ha invece spronato la piazza a tenere "energia e grinta anche nei momenti più difficile, sono la mia bussola", e soprattutto a "creare un ambiente sano, coltivare lo scambio e il dialogo. Siate protagonisti ma mai presuntuosi o arroganti". Nel corso della cerimonia, Bergami ha anche annunciato che lascerà l’incarico di Dean della Bologna business school, pur rimanendo all’interno dell’istituzione. Domenicali ha poi fatto il punto della situazione in merito alla possibilità di rivedere il Gran Premio di Imola nel palinsesto stagionale. "La formula a rotazione è in discussione – ha spiegato il ceo della Formula Uno –, ma abbiamo bisogno di valutare più elementi per fare sì che questo avvenga. Noi, comunque, siamo aperti al dialogo".