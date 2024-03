BBS sempre più internazionale. Accreditamenti e patto con la Cina

La Bologna Business School ha ricevuto l’accreditamento internazionale EFMD per l’Executive MBA e per il Professional Master in Data Science and Business Analytics. Entrambi i programmi sono stati accreditati per 5 anni. Si tratta del sistema più completo di accreditamento per programmi di formazione manageriale; costituisce un punto di riferimento a livello internazionale per le business school e i partecipanti ai loro corsi. L’Executive MBA è il programma più avanzato di BBS e si rivolge a tecnici senior, manager e imprenditori che si preparano ad assumere ruoli di vertice. Il Master in Data Science and Business Analytics è un master universitario di I livello, in lingua inglese, rivolto a giovani laureati che vogliono imparare a gestire il business dei dati. "Questi risultati sono piccoli tasselli nella costruzione del futuro di una città dove gli studenti internazionali sono di casa fin dal medioevo e di una regione dove l’innovazione fa rima con passione – afferma Massimo Bergami, Dean di BBS –. Naturalmente la decisione di competere a livello internazionale implica sfide più impegnative, ma la nostra squadra è forte perché formata da giocatori molto diversi".

La comunicazione degli accreditamenti è giunta subito dopo la firma di un accordo strategico tra Bologna Business School (BBS) e la China Europe International Business School (CEIBS). La collaborazione tra BBS e CEIBS, la più importante business school dell’Asia e tra le prime al mondo, prevede progetti formativi congiunti e programmi di scambio.

Martino Pancari