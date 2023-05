Bcc Felsinea: "Collegare le valli Reno-Setta è strategico per la popolazione e l’economia"

Bcc Felsinea parteciperà al convegno organizzato da CNA Bologna sul tema della viabilità tra montagna e città, con l’istituto di credito bolognese che ha preso una posizione a favore della bretella di collegamento fra la Valle del Reno e la Valle del Setta. "Siamo molto interessati a confrontarci – spiega il presidente di Bcc Felsinea Andrea Rizzoli - su un’opera infrastrutturale che dal nostro punto di vista è ormai indispensabile per il futuro dell’Appennino, ma da cui, in un principio virtuoso di circolarità, potrà trarre grande beneficio anche Bologna. "L’interesse diretto del governo, ed in particolare del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, sui temi che riguardano il nostro Appennino ed il suo rilancio è per noi di grande valore: è evidente il bisogno dell’impegno politico di tutti per realizzare quegli investimenti fermi da troppi anni, a partire proprio dall’infrastruttura stradale, che non può più essere rimandata. Aspettare significa rimanere indietro e accettare il declino di un territorio che è invece estremamente ricco a livello di tessuto produttivo, cultura e aspetti naturalistici di prim’ordine". "Questo nuovo collegamento sarebbe fondamentale anche per la nostra banca – conclude Rizzoli – poiché ci consentirebbe di mettere ancora più in rete le nostre filiali, numerose e ben distribuite su tutto il territorio appenninico. La capillarità dei servizi è importante, ma è altrettanto importante riuscire a raggiungerli agevolmente, in modo da poter essere vicini e d’aiuto ai cittadini e alle attività della montagna e a tutto il relativo indotto",