Bcc Felsinea, utile di 9,3 milioni: "Miglior semestrale di sempre"

Bcc Felsinea continua il percorso di sviluppo chiudendo il primo semestre 2023 con un utile di 9,3 milioni, miglior risultato semestrale della propria storia, oltre a mezzi amministrati che superano i 2,4 miliardi e al patrimonio netto che raggiunge i 121 milioni di euro, anch’essi ai massimi storici. Gli ottimi risultati economici si esplicano in eccellenti performance in tutti i principali indicatori di efficienza e solidità della banca: la capacità economica, con un Cost Income primario al 47,8%; la qualità del credito, con un Npl Ratio che si conferma a livelli di eccellenza, pari al 4,35%, con una copertura complessiva che supera l’80%; la solidità patrimoniale, con il CET1 Ratio al 21,48%.

"Risultati di grande soddisfazione – commenta il direttore generale Andrea Alpi – in un semestre nel quale, alla complessità del contesto macroeconomico, si è purtroppo sommata l’emergenza locale determinata dai fenomeni alluvionali. BCC Felsinea si è da subito attivata per fornire il proprio sostegno al territorio e alle comunità di riferimento, stanziando immediatamente un plafond di 10 milioni di euro a tasso zero destinato alle famiglie e alle imprese colpite, e favorendo la flessibilità del credito tramite il ricorso alle moratorie previste per legge o su iniziativa banca. Sono stati inoltre erogati fondi, finalizzati a progetti specifici, alle realtà locali del nostro territorio quali associazioni ed enti dei Comuni maggiormente colpiti e che stanno ancora oggi gestendo il post emergenza". Confermato il sostegno al terzo settore grazie anche agli importanti fondi di 450mila euro stanziati per beneficenza e mutualità, a valere sulla destinazione dell’utile di bilancio 2022.