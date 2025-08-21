Bcc ravennate, forlivese e imolese. Conti su e sostegno alla comunità

FAENZA (Ravenna)

Più raccolta, ma soprattutto più credito concesso a famiglie e imprese. C’è anche questo aspetto tra i numeri della semestrale di bilancio della Bcc ravennate, forlivese e imolese che ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con oltre 31 milioni di euro di utile netto. "Dai dati del bilancio semestrale 2025 emerge l’ottimo andamento della gestione e la solidità della banca – afferma Giuseppe Gambi, presidente della Bcc –. Questi risultati consentono, anche quest’anno, di dare piena realizzazione alla mission statutaria con la possibilità di proseguire il sostegno a favore di attività sociali, assistenziali e culturali per il territorio e di rafforzare la possibilità di concedere credito a imprese e famiglie. Si sottolinea il trend di crescita nei numeri dei clienti e dei soci. A giugno 2025 i clienti complessivi ammontavano a più di 163mila tra privati e imprese e la base sociale era giunta a quasi 42mila soci, confermando la fiducia nella nostra cooperativa di credito". Dati in linea con gli obiettivi statutari della banca per la quale "la priorità è il sostegno al territorio – prosegue Gambi – con uno sguardo molto attento ai giovani che rappresentano presente e futuro della società e che devono mettere il proprio talento e le proprie competenze a servizio della comunità".

Pollice su anche dal direttore generale, Gianluca Ceroni, esprime "notevole soddisfazione per il risultato del primo semestre, con un utile netto di 31,7 milioni di euro". La soddisfazione riguarda anche la crescita delle masse intermediate: il prodotto bancario lordo, ovvero la somma di raccolta totale e finanziamenti concessi, ha superato i 10,8 miliardi di euro, in forte crescita rispetto a fine 2024. L’incremento riguarda sia la componente della raccolta, che la componente della concessione di credito, con impieghi che sono prossimi ai 3,7 miliardi di euro, in crescita e controtendenza rispetto al dato fatto registrare dal sistema bancario nel suo complesso. La Bcc ha proseguito il percorso di rafforzamento del patrimonio, che ha raggiunto i 623 milioni di euro, con un coefficiente di solidità patrimoniale (Total Capital Ratio) al 28,06% e nel primo semestre 2025 ha concesso 2.760 mutui per complessivi 343 milioni di euro, con erogazioni in crescita soprattutto a favore delle famiglie. A queste ultime è stato dato un importante sostegno per l’acquisto o la ristrutturazione della casa (1.497 mutui per 193 milioni di euro). Quanto alla qualità del credito, l’indice di rischiosità della Bcc si attesta su livelli considerati ottimali (0,70% di crediti deteriorati netti sul totale impieghi; 0,09% le sofferenze nette).