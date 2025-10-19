Bcc riconosciute come protagoniste dell’economia sociale

BOLOGNA

Le Banche di Credito Cooperativo sono, a pieno titolo, protagoniste dell’economia sociale secondo la definizione dell’Unione Europea. Lo stabilisce il documento del Piano nazionale per l’economia sociale, pubblicato in consultazione pubblica dal Ministero dell’Economia e delle Finanze fino al 12 novembre, in attuazione del Piano d’Azione europeo per l’Economia Sociale e della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344). Ad annunciarlo è stato il Sottosegretario del Ministero dell’Economia con delega all’economia sociale, Lucia Albano al convegno della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna dal titolo ‘Banche con l’anima. La funzione (economico) sociale della cooperazione di credito’, svoltosi ieri al Savoia Hotel Regency di Bologna. Un "riconoscimento pienamente meritato", come l’ha definito Mauro Fabbretti, presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna. "È un riconoscimento che fotografa una realtà di fatto, costruita ogni giorno nei territori da banche che fanno impresa in modo differente – commenta -: radicate, responsabili, solidali". Tutto questo trova riscontro nella ricerca commissionata dalla Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna e presentata da Aiccon Research Center, centro di ricerca dell’Università di Bologna dedicato all’Economia Sociale. L’indagine mette a confronto l’attività delle Bcc regionali con quella delle principali banche presenti in Emilia-Romagna (le Big 5). Le Bcc, dimostra la ricerca, scelgono la sostenibilità e l’intergenerazionalità: l’89,5% degli utili è reinvestito nella banca per rafforzarne la solidità e garantirne il futuro (contro il 7,9% delle Big 5); solo il 3,8% è distribuito in dividendi, mentre il 5,9% remunera lo scambio mutualistico fra banca e soci (nelle Big 5, il 55,7% degli utili è distribuito agli azionisti). Inoltre, non c’è alcuna speculazione sulle quote sociali: le Bcc non rivalutano le partecipazioni per arricchire i proprietari, mentre le Big 5 reinvestono in tal modo un ulteriore 36,5% degli utili.